Els britànics ja no són puntuals

El ministre britànic a qui va correspondre prendre la mesura de la quarantena, Grant Shapps, es trobava de vacances a Espanya diumenge passat, el dia ‘D’. És un detall sobre com improvisen les mesures de lluita contra la covid. Aquesta decisió arribava també just en el moment de la represa dels vols des del Regne Unit cap a Menorca. Hem passat d’una previsió només de Jet2 d’incrementar amb 10.000 places la seva oferta per la nostra Illa a fer venir avions buits per repatriar els turistes britànics, fins i tot aquells que just han començat les seves vacances d’estiu.

Aquesta aturada del mercat britànic coincideix amb una multiplicació dels positius de covid-19 a Espanya, especialment a una zona tan important per Menorca com és Catalunya i la seva capital. Ja ningú pensa que es pot salvar alguna cosa de l’enfonsament de la temporada turística. Agost arriba amb una ocupació hotelera d’entre el 20 i el 25 per cent.

Els hotels contacten aquests dies amb els clients per confirmar que faran ús de les seves reserves. Si no és així es poden precipitar els tancaments. El sector està preparant una petició de pla de rescat. Obrir, especialment aquells que ho van fer el mes de juny, era un acte de valentia i de compromís amb l’economia local. Però res ha anat a favor seu.

Els britànics difícilment tornaran a ser puntuals a Menorca. Diuen que tornaran, però són poc de fiar, fora de l’euro i prioritzant el «UK first» val més començar a mirar cap a altres horitzons més esperançadors.

Tothom sembla coincidir en el fet que Menorca ha de començar a lluir la seva marca de natura, paisatge, sostenibilitat i qualitat de vida i bon menjar. L’Illa compta amb un gran nombre de «forasters» residents o que tenen segones residències aquí i que es van enamorar d’aquesta terra per algun d’aquests motius. Encara que sigui a poc a poc, convé caminar en una direcció compartida. A veure si un dia aconseguim que els britànics si volen venir que es posin a fer coa.