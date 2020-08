Queda't a casa

És el missatge breu més repetit des del mes de març. Primer, per l’Estat d’Alarma i el confinament, i ara perquè s’ha d’extremar la precaució davant els rebrots. Vos he de confessar que jo també l’he practicada, perquè faig feina en un sector molt vulnerable, i passava pena per garantir la seva protecció. Sóc d’aquelles que intenta actuar sempre amb responsabilitat, sense fer animalades, compromesa amb les normes, els drets i els deures. Em faig net les mans constantment, he intensificat la desinfecció general, i exerceixo un ús adequat de les mascaretes. I ho dic en plural, perquè no s’ha de sobrepassar l’horari recomanat, i s’han de llençar o netejar de la forma més adient. Camin amb tranquil·litat, amb seny, però sense por. Ara, estic de vacacions, i no vull quedar-me a casa.

Ningú pot garantir l’estada lliure de la covid-19, en cap habitacle, però s’ha de confiar en llocs i destins on també s’actuï amb responsabilitat. Sortiu, recolzeu els negocis, restaurants i cafeteries, consumiu i compreu. Feu esport, oci i cultura, activitats que permetin participar-hi amb custòdia.

La incertesa comanda, i no sabem què passarà l’octubre, ni quants afectats tindrem, ni si ens haurem de confinar parcialment. Encara no entenem ni com es reactivarà el sector educatiu, que intenta encaixar tres escenaris possibles: presencial, telemàtic i l’alternança.

Sigui com sigui, gaudiu de l’estiu i de les vacacions, perquè aquest any ens les ben mereixem