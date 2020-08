Volen baixos

Quina setmana més moguda. I el que ens espera, encara. La sortida del Rei emèrit és tot un drama amb certa dosi de simpatia. Ha jugat a despistar i ningú no sap on es troba, si a Portugal, República Dominicana, Dubai o Nova Zelanda, això sí, sempre amb amics multimilionaris o a hotels de preus reials. A les xarxes algú, de bon humor, ha especulat si es podria haver amagat a la Naveta des Tudons, que el seu fill, Felip VI, visitarà dijous. Mira quines coses! El Rei promocionant la candidatura de la Menorca Talaiòtica, un efecte col·lateral, que haurà deixat descol·locat el conseller de Cultura.

La mateixa setmana, el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, el socialista Abel Caballero, traeix el consens dels batles i pacta amb Pedro Sánchez la cessió a l’Estat de tots els estalvis dels ajuntaments. Si ho fan, bons al·lots, els deixarà gastar el 35 % dels doblers que són seus en dos anys. És un assalt a les caixes municipals i a la seva autonomia. Sánchez aprofita la crisi per quedar-se amb tot el peix.

La situació dramàtica del turisme va a més. Hi ha hotels que tanquen en ple mes d’agost. Les perspectives no són bones. Les companyies aèries estan molt tocades. Lufthansa, per exemple, ha perdut 3.600 milions d’euros en sis mesos. Cada dia, el cost de volar serà més elevat. El turisme de masses entra en crisi. El Govern de l’Estat continua donant voltes a la mata del descompte de resident. Tothom tremola pensant en la tardor que a poc a poc s’atraca.

I el virus? S’escampa. Malament. Però no tenim ningú a l’hospital. Bé. Els 35 respiradors esperen. Tothom respira. Però s’ha d’estar alerta, abans que no arribi l’alarma.

Però alguna bona notícia hi ha. Una periodista catalana s’ha fet subscriptora d’«Es Diari». Diu que li agrada el gran ventall d’opinions que hi pot llegir. Alegra veure que algú entén l’esforç que feim.

I els ous de la tortuga boba van cap endavant. No serveixen per fer una truita però alegren la vida.