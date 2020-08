He leído algunas frases curiosas atribuidas a futbolistas de élite. Nelson Pedetti, exfutbolista uruguayo, dijo esta frase célebre: «Vi al golero estético y se la tiré por arriba; fue un gol de odontología». «Golero» es un sinónimo de «portero», pero confundió «estético» con «estático» y «odontología» con «antología».

Otro futbolista también uruguayo, Gustavo Biscayzacu, dijo en cierta ocasión: «Me siento muy bien físicamente, gracias a la dieta que me proporcionó la nutricionista, basada en hidrocarburos». Se supone que confundió «hidrocarburos» con «hidratos de carbono», no creo que se dopara con petróleo.

Carlos Tévez, natural de Ciudadela -provincia de Buenos Aires- aseguró que «a medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa». Seguro que quiso decir «se aburguesa», no creo que se dedicara a engordar a base de hamburguesas porque eso sería contraproducente para su forma física.

Carlos Merlo, apodado «Mostaza» por el color de su pelo, exjugador argentino, preguntado sobre cuántos pulmones tenía dijo: «Uno, como todo el mundo» Y sin embargo, ya ven, jugaba al fútbol y corría como un galgo pese a que todo el mundo suele tener dos pulmones.

Edinson Cavani, máximo goleador del París Saint Germain, dijo textualmente: «Como todo equipo africano, Jamaica será un rival difícil» Lo dijo durante la Copa América de 2015; pero Jamaica, es uno de los trece países que forman la América insular.

Otro error relacionado con la geografía fue el de Francisco Rojas Rojas, apodado Murci Rojas, exfutbolista chileno, que confesó que «del país al que iré no puedo contar nada; sólo voy a adelantar que es un equipo brasileño» Por lo visto no cayó en que los brasileños son del Brasil.

Un futbolista alemán nacido en Polonia, Lukas Podolski, dijo que «el fútbol es como el ajedrez, pero sin dados» pese a que yo no he visto jugar nunca al ajedrez con dados. Alessandro Altobelli, exfutbolista italiano, expresó su agradecimiento a sus padres de esta manera: «Quiero agradecerles a mis padres, en especial a mi padre y a mi madre» No sé si consideraba a sus tíos y tías también como padres suyos. Lo de Sergio Ramos, a quien casi todos conocen, fue contar que «Cuando éramos pequeños a muchos amigos les gustaba el baloncesto y a otros el básquet» A él seguramente le debía de gustar el fútbol y el balompié. Pero para verdades como puños la de Cristiano Ronaldo: «Perdimos porque no ganamos» Lo bueno que tiene esta frase es que es reversible, en caso de ganar.