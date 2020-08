Carta als Reis

Majestats, aquest any els menorquins ens hem portat molt bé i hem fet bondat. Ens vam quedar a casa quan tocava i vam aconseguir que el maleït virus no arribés a ferir-nos massa, tot i que no ens vam poder deslliurar del tot. Per desgràcia, el que sí que ens ha quedat seriosament malmesa és la nostra economia i preveiem un hivern difícil i qui sap si la primavera següent, també.

El problema és que ja veníem coixos de les anteriors crisis perquè a Menorca les inversions per ajudar-nos a ser més competitius, mai han acabat de fer-se realitat. Saben allò de parlar, fer-se la foto i després res? Doncs això. Fa quatre dies que ens han connectat al cable submarí però primer vam haver de passar-nos gairebé tres dies a les fosques. Tampoc ens ha acabat d’arribar mai el Règim Especial de Balears que ens van prometre i que havia de servir per compensar la triple insularitat que patim els menorquins i que fa que les empreses siguin menys competitives perquè han d’assumir uns costos que la resta no tenen. Com tampoc s’han fet realitat d’altres promeses que anirien molt bé com disposar d’una Escola Superior d’Hosteleria per ajudar-nos a treballar millor. I què dir de les connexions aèries amb la península, especialment amb Barcelona? Les fan pagar a un preu que tampoc ajuden massa a venir-nos veure i a partir d’ara, no vull pensar com seran de cares.

No els demano res sobre la nova carretera perquè aquí, hem estat nosaltres mateixos que ho hem enredat. En fi, que ens falten unes quantes coses i la carta podria ser més llarga. A veure si demà matí, quan ens llevem, ens heu portat alguna cosa.