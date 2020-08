Hi ha dues coses d’«Es Diari» que per jo són especialment importants. La primera és que els periodistes poden desenvolupar amb dignitat professional el seu ofici. La seva feina no està condicionada més que pels criteris de l’exercici del periodisme. La seva tasca imprescindible és la vacuna contra la contaminació informativa que s’estén per les xarxes.

La segona és la gran diversitat d’opinions que es poden llegir a les seves pàgines. Un ventall molt ampli de maneres de pensar, d’ideologies diferents, d’estils personals d’escriure. Crec que és una de les grans riqueses del diari. Mai no estarem prou agraïts a tots aquests col·laboradors que sense cap contraprestació econòmica són fidels al diari i ho demostren amb la perseverança.

Moltes vegades tenc la sensació que aquesta voluntat d’«Es Diari» de defensar i protegir la biodiversitat d’opinió és poc valorada. Certament, la societat s’està radicalitzant i cada dia hi ha més persones intransigents, però encara hauríem de ser capaços de pensar que les opinions que val més la pena llegir són les d’aquelles persones que pensen diferent de nosaltres. Aquesta crec que és una de les essències d’un mitjà que serveix els ciutadans d’una illa petita, que vol ser el diari de tots, sabent que aquest és un objectiu impossible.

De la intransigència en tenim molts d’exemples cada dia en els comentaris al diari digital, on encara hi ha persones que aprofiten l’anonimat per insultar, desprestigiar, acusar de delictes i quan els seus comentaris no es publiquen acusen el mitjà de censura. Tant costa practicar l’educació i l’esperit de convivència?

L’opinió ben documentada i amb criteri treballar és i serà un dels continguts més importants que pot oferir un mitjà de comunicació a una societat desorientada. Formar-se una opinió de les coses importants que ens passen necessita bona informació i d’interpretacions honestes. Aquest és el paper i la responsabilitat que «Es Diari» té cada dia amb els seus lectors.