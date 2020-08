El que hem après

Enmig de tantes notícies que destil·len pessimisme i dibuixen un futur més aviat fotut, m’agradaria fixar la mirada en tres coses bones que ha portat fins ara la covid-19. La primera victòria és que ens hem convertit en una societat més higiènica i això és d’agrair. La neteja de mans obligatòria, la desinfecció continua de superfícies, la distància social o la utilització de mascareta formen part d’una manera de fer com mai l’havíem tingut a les nostres vides. Tots aquests hàbits saludables estan ajudant a combatre el maleït virus però també, la resta d’infeccions que conviuen amb nosaltres. Un exemple proper que he conegut ha estat la disminució aquest estiu a l’escoleta de tota casta de malalties típiques com conjuntivitis, mals de panxa o diarrees que han desaparegut gràcies a la higiene i la distància.

La segona cosa bona que ha passat és la manera ordenada com ara fem les coses. Les cues i les esperes pacients perquè ens toqui el nostre torn sense queixar-nos, em recorda el bon fer dels països més pròspers i avançats. Un bon exemple d’aquesta pràctica és com fem la sortida de dins els avions. El que abans eren empentes i cops de maleta, ara s’ha transformat en una operació ordenada per seccions i files on tothom espera assegut fins que li toqui tanda per deixar espai suficient entre passatger i passatger. La tercera cosa positiva té a veure amb la presa de consciència de la fragilitat i del valor que tenen les petites grans coses quotidianes. Un retrobament amb la família, una passejada pel camp, una conversa amb un amic, una capbussada al nostre racó favorit. No diuen que les coses bones es gaudeixen i les dolentes ens fan aprendre?