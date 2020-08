Puntualitat britànica

Llegeixo amb expectació que Correos Express ha estrenat un magatzem nou al polígon de Maó per a oferir millor resposta al creixement de volum de mercaderies. El món logístic fa passes contínues per adaptar-se als nous temps i la filial del Grup Correus no vol ser una excepció. Sembla que s’automatitzen els processos amb la incorporació de sistemes intel·ligents i màquines de classificació de mercaderies. Ara bé, després està la realitat del dia a dia i les experiències amb l’operativa on un servidor, arriba a la conclusió que les coses no funcionen.

Si hem d’enviar quelcom de Menorca cap a l’exterior, el temps d’arribada a destí entra en el que seria la normalitat. Dos paquets enviats a Barcelona des de l’oficina de Correus el dijous 6 d’agost, arriben als seus receptors el dimecres següent. Res a dir. Però dos paquets que m’envien persones diferents des de Barcelona entre el 23 i el 25 de juliol, m’arriben passat el 17 d’agost. No s’entén. L’anomalia també es produeix de Menorca a Menorca. El 25 d’agost rebo una carta que m’envien Amics de s`Òpera amb mata-segells del 28 de juliol, per si vull unes entrades que havia de confirmar el 12 d’agost. No té lògica.

La darrera experiència serà ja surrealista. Sobre postal amb mata-segells de França i enviat a un destinatari que desconec però que té el mateix número i nom de carrer que el nostre però de Madrid, acaba a la nostra bústia. Retorno diligentment a l’oficina el sobre que no em correspon però no m’explico com pot produir-se l’error. Per quants sistemes intel·ligents haurà passat? Ningú s’ha fixat que el codi postal i la ciutat no corresponen? La mala fama de Correus segueix creixent.