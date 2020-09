La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern balear ha posat en marxa recentment una iniciativa que anomena «Agrorutes del bon gust» dedicades a Menorca, on ofereix poder visitar més de 30 elaboradors de formatge Maó-Menorca, Vi de la Terra Illa de Menorca i Gin de Mahón. L’objectiu és donar a conèixer els aliments amb denominació de qualitat mitjançant la visita a productors i elaboradors. La informació consultable a través de la web de l’Institut de Qualitat Agroalimentària consisteix en un mapa interactiu i un llistat-directori per clicar allà on sembli més interessant i autogestionar-se l’experiència a gust del consumidor. Dona sensació d’una mica incomplet però la bona notícia és que aquest tipus d’iniciatives contribueixen a millorar la visibilitat del sector primari en la seva tasca de donar sortida al producte local i posar-lo en valor.

Tot i això, crec que comença a ser hora que posem una mica d’ordre a totes aquestes iniciatives públiques de promoció que transmeten duplicitat d’esforços. És veritat que a internet, el que no trobes a un lloc ho trobes a un altre però comencen a ser uns quants els portals que ofereixen el mateix i caldria pensar com organitzar-ho. Entre altres coses perquè l’usuari es pot perdre a qui fer cas i fins i tot els mateixos productors, no deuen saber si els convé estar a un lloc o a un altre. Fent inventari, actualment ja tenim un completíssim directori de productes i productors agroalimentaris com és Agroxerxa, unes Rutes Gastronòmiques del Producte que s’ofereixen a la web oficial de Turisme de Menorca i aquestes Agrorutes. Tot suma i millor a tres llocs que a cap però dona sensació que ens repetim.