Posant la proa rumb el 2021 i pensant en què tot anirà bé en algun moment, tenim al davant el repte de preparar a fons la nostra illa com a Regió Gastronòmica Europea, una fita que realment arribarà al 2022 però que ens convertirà en un reclam que hauríem de poder aprofitar perquè ens serveixi de coixí econòmic que eixugui una part del que ara lamentem haver perdut. Precisament aquests dies, té lloc el Cooking Films i no hauria de passar desapercebut per a qualsevol propietari de restaurant, futur cuiner o foodie, la presència aquest diumenge de Pere Monje a la Sala Multifuncional des Mercadal. Jo diria el gran Pere Monje, propietari i maître de l’emblemàtic establiment barceloní Via Veneto, tot un referent quant a que representa no només d’alta cuina sinó sobretot, a la sala, la gran assignatura pendent de molts restaurants de la nostra illa.

Poder-lo escoltar segurament serà com assistir a una gran lliçó d’hosteleria i llàstima que no hagin convidat també al seu pare, en Josep Monje, un home nascut als Pirineus que va baixar a Barcelona amb una mà al davant i l’altre al darrere però que després de passar per diversos locals, va entrar com a cambrer al Via Veneto per passar a fer de director dos anys després i al cap d’uns anys, ser-ne el seu propietari. Rigor, serietat, tracte excel·lent i un munt de qualitats durant més de quaranta anys que també ha heretat el seu fill i que m’imagino compartirà a la seva masterclass, on estarà acompanyat pel que llegeixo al programa de mà, de quatre restauradores menorquines i la participació de l’omnipresent Borja Matoses. Si tenim voluntat per millorar les coses en el futur, no ens ho hauríem de perdre.