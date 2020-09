L'autonomia municipal

Fa 10 dies el Congrés no va permetre que el Govern espanyol fes ús dels romanents dels ajuntaments, els quals havien estat bloquejats pels capítols que Montoro va introduir a la Llei. S’havia impulsat un Decret que oferia als municipis l’entrega del 35% dels seus superàvits el 2020 i 2021, a canvi de prestar-los la totalitat dels romanents que serien retornats als municipis en un termini màxim de 15 anys. Tot un cop d’estat que no va progressar i que evidencia la situació econòmica que viu la hisenda pública. Quin paperot!

El pecat original ve de l’any 2012, quan el PP va controlar la despesa pública de les administracions locals. Es volia sanejar els comptes municipals obligant-los a destinar els superàvits a eixugar el deute pendent. I aquells que no devien, tampoc podien emprar-los i quedaven bloquejats al banc.

El cas és que el nou Govern de Pedro Sánchez i Unides Podem no ha derogat la Llei, i fins i tot els socialistes de la FEMP havien recolzat el Decret.

Tampoc cap ajuntament ha fet feina per reduir aquests guanys, per exemple, proposant una baixada d’impostos als seus ciutadans. Tanmateix, per romandre al banc, ben valdria qüestionar cada capítol d’ingrés i de despesa local.

El dilluns, na Montero diu que els deixarà gastar el romanent de 2019.

En definitiva, ni Montoro ni Montero, tot l’anterior suposa una falta de respecte pel municipalisme, un finançament que continua maltractant l’autosuficiència des de 1979.