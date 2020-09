La ‘Verbena de la Paloma’

Ben segur que aquest estiu que va acabar ahir el recordarem una bona estona. I el record no serà agradable. El gust de poder gaudir d’unes platges més aclarides, no compensa el patiment de tantes empreses i tantes famílies que han anat a la ruïna.

Ja sabem que el pecat original de Menorca és haver posat tots els ous -o bonibé tots- en el mateix paner del turisme, però açò no és motiu per desentendre’s dels estralls que ha provocat la pandèmia amb la supressió de vols i el tancament de fronteres, i dels que provocarà encara.

Seria bo que la desgràcia servís d’estímul per obrir noves vies de creixement econòmic, encarades a un futur que, qui tengui ulls, ja veu venir. I que és evident que no se centrarà en la construcció de més i més apartaments i hotels, per més «encant» que tenguin, ni en l’expansió dels vols «low cost» fins a l’infinit.

Encara no haurem sortit de la pandèmia i ja estarem capbussats en les conseqüències de l’escalfament progressiu del planeta, que és evident que seran molt més terribles que les del coronavirus. I que acabaran forçant un canvi radical en l’economia del món. O potser no, però en tal cas, el resultat seria encara pitjor.

Però mentrestant, aquí tenim un virus que ha estat capaç de trasbalsar el món, i menar l’economia i els governs a una situació crítica. Fa afrontar que Espanya ocupi un dels primer llocs en la segona onada de la malaltia, per més que aquest estiu cap país s’ha alliberat dels rebrots.

La veritat és que en aquests mesos de calor hi havia una informació que no quadrava. Les notícies se centraven en els rebrots de Catalunya i Aragó, però en canvi en cap d’aquestes dues comunitats no hi havia tanta gent hospitalitzada com a Madrid...

És ara quan sembla que s’hagi «descobert» que tanta hospitalització era la conseqüència d’un creixement desbocat dels rebrots de la malaltia precisament a Madrid. Solament la denúncia continuada de tants de metges, ha acabat fent aflorar la realitat i obligant a la presidenta Ayuso a dir la veritat: no se’n surt.

2 Sembla en definitiva que les autoritats que haurien de ser competents ens han menat una altra vegada al desastre. Com va succeir els primers mesos de l’any, quan s’hauria d’haver confinat la comunitat autònoma de Madrid, perquè era allà on primer de tot es van multiplicar els casos. I ni el govern central ni l’autònom ho van voler fer.

Són aquells mesos en què el president Sánchez responia impassible, al president Torra, que el coronavirus no hi entenia de fronteres. I que va haver d’acabar confinant tot Espanya per no haver-se atrevit -quan era hora- a confinar Madrid.

Ara la situació torna a ser semblant, amb nombres de casos que en alguns municipis madrilenys s’aproximen als 2.000 per cada 100.000 habitants. Comparin amb Menorca... I no cal ser expert en epidèmies per entendre que, per protegir Espanya, Madrid ja fa dies que hauria d’estar confinat.

Entre altres coses perquè, allà en mig de la «España vaciada», tenen muntat el centre de comunicacions de tot el país, amb Aves, avions i autopistes, com també el centre de les finances i els grans negocis de l’Estat. Les anades i vingudes d’arreu que genera aquesta concentració del poder tan artificial com absurda, és converteix ara en el principal perill per a l’expansió de la epidèmia.

També s’ha de dir que vint-i-cinc anys de govern autonòmic a mans del PP, han passat factura. Avui la meitat dels seus hospitals són privats i només tres d’ells concertats. Madrid és la comunitat que menys recursos dedica -en relació al nombre d’habitants- a la sanitat pública i la remuneració del seu personal sanitari està per davall de la mitjana espanyola.

I encara cal recordar el negacionisme de la epidèmia, amb pintoresques manifestacions als barris més rics de la capital. No són precisament els barris que ara vol tancar la presidenta Ayuso, encara que no s’entén com s’ho pensa fer per confinar -com diu- trossos de ciutat. L’operació està condemnada al fracàs.

El govern autonòmic de PP i Ciudadanos -amb el permís de Vox- s’ofega per mala gestió, i la seva presidenta, tan valorada pel senyor Casado, també. Aquells que en sabien més que ningú i que tant van criticar el confinament, ara demanen l’auxili del govern central. Per què? Potser per veure si cau en el parany i li poden embardar les culpes de la seva pròpia incompetència.

O potser perquè pretenen que, una vegada més, és confini tot Espanya per no haver de confinar el problema real, que és Madrid. De moment el senyor Sánchez i la senyora Ayuso ja s’han fet la foto junts, amb tantes banderes darrere seu que allò semblava la «Verbena de la Paloma».