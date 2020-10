Inclusió escolar

«La Sofia i jo som diferents», és el conte que hem editat enguany des d’Asinpros. El text que li dona vida, es desenvolupa principalment a l’escola, una escola inclusiva on aprenem alumnes diferents: Sofia, Mireia, Víctor, Pau.... Ho fem «junts», i no ens referim només a la mateixa escola, sinó fins i tot en una mateixa aula, tants escolars i estones com sigui possible. A l’escola que anem la Sofia i jo només hi ha alumnes, ni corrents ni especials. La diversitat és un fet natural. Ens agrada compartir activitats i aprenentatges comuns, tot i que la Sofia necessiti àrees específiques, com les de fisioteràpia i logopèdia.

Una mala gestió de la covid-19 a les aules menorquines ha exclòs els grups d’alumnes amb diversitat funcional dels aprenentatges inclusius. Els han fet bombolla única, i han convertit als seus especialistes en tutors/es. El diari diu que el Conseller March analitzarà tots i cadascun dels centres per determinar com s’han reubicat els mestres d’atenció a la diversitat, pedagogia terapèutica i audició i llenguatge, però encara no hi ha cap compromís per canviar la metodologia posada en pràctica.

A les Illes hi ha prop de 7.000 alumnes amb necessitats educatives especials. El coronavirus no pot carregar-se tots els anys de lluita, de l’expressió d’una opció social: la voluntat d’aconseguir una escola de qualitat per tothom. Una opció que va néixer de les famílies, les associacions, i de les polítiques d’esquerra.