Un socialista exemplar

Espanya està de dol. Joan Mesquida, un des polítics balears més rellevants, preparats i influents de sa política nacional, mos va deixar amb 57 anys d’edat, víctima d’un càncer. Nascut a Felanitx l’any 1962, llicenciat en Dret, Ciències Polítiques i Sociologia per sa Universidad Complutense de Madrid, en Mesquida va ser un servidor públic amb majúscules. A pesar de sa seua joventut i de tenir un gran futur polític per davant, era considerat membre de sa vieja guardia del PSOE. Més estimat i valorat pel PSOE que pel PSIB, era persona de confiança de polítics de renom d’àmbit nacional com Alfredo Pérez Rubalcaba o José Bono.

D’entre es seus nombrosos càrrecs autonòmics, destaca que com a màxim representant des sector crític del PSOE va ser conseller d’Hisenda i Pressuposts des Govern balear de Francesc Antich entre 1999 i 2003. A nivell nacional, va ser director general d’infraestructures des Ministeri de Defensa, Secretari d’Estat de Turisme i director general de sa Guàrdia Civil i sa Policia Nacional, es càrrec polític que més reconeixement li va reportar. Mesquida va ser es gran impulsor de sa col·laboració entre Espanya i França per acabar amb ETA. Es president de sa República Francesa, Nicolas Sarkozy, li va atorgar sa Legió d’Honor, sa condecoració més alta que concedeix França. En una entrevista a EL MUNDO, resumia així sa seua etapa com a cap des Cossos de Seguretat de s’Estat: «Fue una etapa muy apasionante. He tenido la suerte de estar en cargos donde he podido disfrutar mucho del trabajo. Estando al frente de la Policía y Guardia Civil tuve la sensación de estar en un cargo donde podía hacer un servicio a España en mayúsculas. Me involucré mucho en temas operativos relacionados con la lucha contra ETA. Le puedo asegurar que era una enorme satisfacción ver como cúpula tras cúpula de ETA iba siendo detenida y ver que estábamos ganando la batalla al terrorismo. ETA había declarado la tregua pero el Estado no estaba en tregua. Lo dije desde el primer momento. Durante mi etapa se detuvo a casi 98 terroristas».

Vaig tenir sa sort de conèixer en Joan Mesquida personalment, coincidint amb ell fins a tres ocasions durant es procés fundacional de Societat Civil Balear, s’entitat transversal defensora de sa democràcia espanyola i de sa identitat cultural de ses Balears davant es nacionalisme pancatalanista. Després de 32 anys de militància, s’abril de 2018 Joan Mesquida se donava de baixa del PSIB-PSOE, fart de sa deriva nacionalista de Francina Armengol i de s’actitud del PSOE de Pedro Sánchez davant es cop d’estat des secessionisme català o per sa postura contrària a mantenir sa presó permanent revisable. No en parlem ja de què devia opinar Mesquida sobre s’actual acostament de centenars de presos etarres a presons basques. Sense dubte, en Joan va ser sa veu socialista més crítica amb es separatisme català. Es gener de 2014 va presentar es seu llibre Socialismo XXI, on desglosava una sèrie de propostes per sa regeneració del PSOE: sa supressió d’administracions, sa limitació de mandats des polítics, etc. El 2015 ja va avisar que no se podia tolerar de cap de ses maneres que es màxim representat de s’Estat a Catalunya tingués tots es mitjans i tota s’estructura per destruir es propi Estat: «Se ha tenido una paciencia infinita con los dirigentes de la Generalitat. Esta paciencia tiene que dar paso ahora a la firmeza democrática». Llegir ses reflexions de Joan Mesquida era mel de bresca per qualsevol demòcrata: «¿Qué diálogo puede haber cuando la otra parte lo que quiere es situarse al margen de la ley y cuando te dice independencia o nada? No estuvimos luchando 50 años contra ETA para que de repente se declare lo mismo, una independencia, en un despacho. Sería un insulto a todas las víctimas, a los más de 500 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que fueron asesinados por ETA por defender la integridad de España. No hay posibilidad de diálogo». Abans d’abandonar es partit, Mesquida va afirmar: «Tengo la sensación de que estoy en un partido socialista que no es el mismo en el que entré hace 30 años. El tema español se ha diluido en el nacionalismo». Es temps li ha donat sa raó.

Joan Mesquida va ser un polític valent, un socialdemòcrata defensor de sa unitat d’Espanya sense mitges tintes davant es nacionalisme tan profundament contrari an es principis ideològics des socialisme. En es seu dia, ses Balears se van perdre a un gran president, i avui Espanya perd a qui hagués estat un gran ministre. En Joan era un patriota i un socialista exemplar. Precisament, aquells a qui, en mans d’un govern socialcomunista i a ses portes d’una descomunal crisi econòmica, institucional i social, Espanya més necessita. Descansi en pau.