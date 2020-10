Y desahuciaron a Platón de la caverna

Vamos a empezar muy punkis queridos lectores, que levanten la mano todos aquellos que están más que hartos de tragarse toda la mierda fake con la que nos bombardean los grandes medios de comunicación. Nos atacan por televisión, radio, e Intenet de forma inmisericorde y no dan tregua. Queda claro que es casi imposible hacer un periodismo honesto y hay que ser un auténtico héroe de la información para sobrevivir en semejante jungla. Además, la estupidez, el bocinazo, la simpleza venden mucho y han arrinconado por completo al raciocinio y la elaborada argumentación.

Ya no queda cuarto poder que valga. Nos hemos acostumbrado a la información gratuita, cuando lo único que podría dar cierta independencia a cualquier medio de comunicación seria subscritores que pagaran por una buena información. Pero hemos dejado a los medios en manos de grandes grupos de interés financiero que les dicen sobre que escribir y como escribirlo. De esta manera el mundo real es uno y el mundo de los medios es otro.

Miren la imagen que se curraron durante años para vendernos un rey campechano, demócrata y cercano al pueblo, cuando en realidad era un vividor sin empatía, hijo directo del genocida dictador y ahora está en un exilio de lujo porque la cosa pinta a que se llevó los millones doblados mientras aquí recortaban en Sanidad, por poner solo un ejemplo. Y todavía hay una colección de seres sacados de «Walking Dead» que hacen un video apoyando la monarquía. Dan una grima que te cagas.

Si los ricos en Madrid se quieren ir a sus segundas residencia pues te martillean diciendo que la capital es atacada por hordas de rojos chavistas que quieren robarles la libertad. Pobres ‘cayetanos’, la Historia demuestra que siempre han sido una etnia perseguida y maltratada. ¿Acaso no tienen ellos derecho a explotar a los demás para seguir viviendo a cuerpo de rey exiliado? Y a ver, ¿por qué no pueden llevar sus banderas con aguilucho? Qué será lo próximo ¿confiscarles los cocodrilos de sus polos? Menos mal que tienen muy claro la clase a la que pertenecen y se protegen a muerte, no como los trabajadores, que en cuanto pueden comprar en Amazon ya se creen clase media, o media alta si son Prime.

Machacaron a los sindicatos, con plata y plomo que de todo hubo, para quitarle una barrera de defensa a los curritos. Tienen a muchos jueces cogidos por las togas para cuando la cosa se tuerce salir de rositas de los tribunales (hay multitud de ejemplos). Cómo no iban a taladrar la espina dorsal de la ética periodística, para que vivamos en la realidad manipulada que a ellos les interesa. Le han dado una patada en el culo a Platón para que no nos explique que estamos viendo sombras en una caverna, y lo que deberíamos hacer es sacar la cabecita fuera y oler lo que de verdad está pasando en el Mundo.

Pero que sepan que a mí no me pillan, en cuanto acabe de ver «La isla de las tentaciones 2» voy a entrar en Twitter a poner un montón de emoticonos de caritas enfadadas y no me quedaré ahí, pienso entrar en Instagram y colgar mogollón de fotos con la cara de Gandhi y frases muy chulas de superación personal para mover conciencias. Y no solo eso, también iré a Tik Tok a grabar un video incendiario que levantará ampollas, y… espera que ahora empieza Ana Rosa y luego tengo que ir a Facebook a ver las fotos que cuelga Paco tomándose unos gin tonics que parecen ensaladas, es que me parto. Ya si eso, me pongo luego. Feliz jueves.

