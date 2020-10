Armengol dimissió

Si la setmana passada parlàvem d’un socialista exemplar, avui mos toca rallar de tot lo contrari, d’una socialista i una política no exemplar: s’encara presidenta des Govern, Francina Armengol. Fa exactament una setmana, tal dia com avui, Francina Armengol pujava a sa tribuna des Parlament balear per assegurar que sa situació de sa pandèmia des coronavirus a Balears és «complicada» i per demanar a tota sa població «més sacrificis» per evitar sa transmisió. Fa un mes, es conseller d’Educació, Martí March, mos va enviar una carta a tots es professors de ses Balears demanant-mos que limitàssim sa nostra vida social fora de s’escola per evitar contagiar-mos. Sa carta mos demanava «hacer un esfuerzo para restringir las actividades sociales dentro y fuera del centro (meriendas, comidas, encuentros, etc.), puesto que se trata de actividades en las cuales se relajan las medidas preventivas (por ejemplo el uso de la mascarilla y la distancia de seguridad) y se pueden favorecer los contagios», quan es docents no som considerats personal essencial, a diferència des personal sanitari.

IDÒ, JUST UNA SETMANA després de sa petició d’esforços a sa ciutadania, emplomam a sa presidenta des Govern, Francina Armengol, a les 2.10h de sa matinada a un bar de copes de Palma, segons sa denúncia policial publicada a «Es Diari» i que va tenir lloc després de ses nombroses queixes des vesins. A sa mateixa, es propietari des local va voler deixar constància de «su desacuerdo con la denuncia manifestando que no cerró antes porque dentro del local había una autoridad (la presidenta del Gobierno Balear)». Segons diferents testimonis, n’Armengol era defora des local quan van arribar ets agents de sa Policia Local, i segons es propietari des Hat, sa presidenta i es membres des Govern que l’acompanyaven van sortir des local a les 01.15 de sa matinada. Tant si eren les 2 com la 1.15, és una vergonya que sa presidenta Armengol i es seus consellers se’n vagin de gintonics incomplint sa normativa vigent contra sa pandèmia des coronavirus que ells mateixos imposen i prediquen a sa ciutadania. Entre ells, per cert, hi havia es vicepresident Marc Pons, que guarda més silenci que un faraó egipci de sa primera dinastia.

És inacceptable que sa presidenta Armengol se’n vagi de copes i se salti ses seues pròpies restriccions legals mentres exigeix més sacrificis a sa ciutadania. ¿Què hagués passat si hagués estat es president Bauzá es qui s’hagués saltat es confinament enmig d’una pandèmia per anar-se’n a xuclar a un bar de copes a les tantes de sa matinada? Sense dubte, hagués estat un escàndol mediàtic que ompliria totes ses portades des diaris, tots ets informatius i totes ses tertúlies, especialment es des medis de comunicació que depenen de sa trista subvenció pública.

Com explica Tomeu Maura a «El Mundo», d’ençà des mes de març han estat molts es polítics que s’han botat ses normes que ells han imposat a sa ciutadania, però sa majoria d’ells ha acabat presentant sa seua dimissió. És es cas, per exemple, des coordinador de Salut des País Basc, Jon Sánchez, que dia 12 d’abril va ser denunciat per sa policia de Castro Urdiales per vulnerar es confinament desplaçant-se a sa seua segona residència, fora de sa província. Es 6 de maig va presentar sa seua renúncia a través d’una carta on reconeixia es seu error: «las normas son iguales para todas y todos, y que en esta situación excepcional es preciso seguir las recomendaciones, más si cabe siendo un cargo público». Ses dimissions de polítics que hi hagut a nivell internacional per botar-se es confinament també són prou conegudes, però no fa falta anar tan enfora. Basta recordar com es desembre de 2017, es conseller de Turisme des Govern Balear, Biel Barceló (Més per Mallorca), es veia forçat a presentar sa seua dimissió per sa polèmica que va suscitar un viatge al Carib amb ses despeses pagades per un programa de televisió des qual n’era col·laborador. Peccata minuta devora sa irresponsabilitat de Francina Armengol saltant-se es confinament enmig d’una pandèmia per anar-se’n de gintonics.

SA POLÍTICA no consisteix només en gestionar bé. Es servidors públics han de ser persones honestes i exemplars davant sa ciutadania. Francina Armengol ha quedat desacreditada públicament i ja no té cap autoritat moral per exigir res a ningú. Unes disculpes no basten. Balears necessita qualcú amb cara i ulls per liderar sa lluita contra es coronavirus i sa recuperació econòmica a ses nostres illes. Francina Armengol no té ara mateix cap sortida més digna que donar una passa enrera i dimitir, si és que estima un poc sa política de sa que tants d’anys ha viscut.