VAR i accions

L’escriptor Vicenç Villatoro publicava diumenge en un breu d’opinió al diari ARA: «El VAR és imparcial. L’ús que es fa del VAR, no. I que les tecnologies, com totes les eines, no tenen preferències per elles mateixes, però els que les fan servir sí que en poden tenir. Hi ha algú que decideix quan s’utilitzen i quan no, i que després n’interpreta els resultats. I aquí sí que hi pot haver perfectament parcialitat, tot i que es disfressi darrere l’asèpsia de la tecnologia...». En efecte, el VAR és sols un instrument, se suposa que al servei de l’objectivitat. I sí que el videoarbitratge té un doble sentit reversible: pot ser que l’àrbitre informi als assistents de vídeo que li aclaresquin una incidència, o bé que els senyors del VAR recomanin a l’àrbitre que revisi una decisió o incidència.

Però, per bo que en sigui el tremp de l’espasa, l’eficàcia dependrà de la mà que en fa esgrima. La ciència i les seues aplicacions tècniques tenen aquestes coses. Des dels temps més antics açò se sap prou bé. L’enginyer Dèdal havia construït el laberint de Creta, d’on, deien, la sortida era impossible. Allà dins tancaren el Minotaure que hi devorador d’humanes víctimes. I vet aquí que el rei Minos, tan cruel i malvat com altres monarques coneguts nostres, va fer tancar dins una torre l’arquitecte constructor i son fill Ícar. La intel·ligència de l’home, però, els deslliurà: se n’escaparen volant! Un artefacte els permeté la fugida; però les ales, ai, eren fràgils i s’havien de manejar amb prudència. El jove Ícar, ebri de llibertat, oblidà el consell de son pare i s’estimbà. Perillà per fer un mal ús de la tècnica.

Amb els jutges pot passar igual. Acceptades les regles del joc, els jugadors s’hi ha d’atendre. Quan les seues accions les transgredeixen, l’àrbitre del partit les sanciona. Però aquest té un nom (i potser un preu), i en la seva capacitat de decisió rau el seu poder. La llei, doncs, s’interpreta i convé no perdre de vista qui nomena el jutge i sobretot qui i com se’l compensa. Rallam de futbol? Sí i no; just observam la facècia del país. Per cert, Ronald Koeman va manifestar, perplex, que no entenia com funcionava el VAR a Espanya. Deu ser que l’entrenador holandès no sap encara prou castellà. El fil d’Ariadna permeté a Teseu trobar el desllorigador del laberint. Segur que conduïa a algun despatx, extraesportiu por supuesto.