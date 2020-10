El universo de los 'magufos'

Pues claro, que cansado es seguir discutiendo lo obvio, es evidente que el hombre nunca ha estado en la Luna, acaso no han visto esos vídeos tan bien documentados en YouTube donde queda constancia, de manera irrefutable, que la bandera del país del Tío Sam ondea movida por un extraño viento y eso es imposible porque en la Luna no sopla ni una mísera brisa. Joder, que la NASA nos la metió doblada en una oscura conspiración con Walt Disney, que por cierto sigue criogenizado al lado de Elvis Presley, y rodaron en unos estudios de Hollywood las famosas imagines manipuladas para tomarnos el pelo a todos. Bueno, yo en 1969 tenía un año y muy poco pelo, pero ya era un niño muy avispado.

Como lo de las pirámides. Que sabrán los arqueólogos, egiptólogos y demás siervos de la ciencia, con sus invenciones sobre el carbono 14 y todas sus teorías científicas que no tienen ni pies ni cabeza. Basta mirar el conjunto de Keops, Kefren y Micerino para comprobar que esas construcciones son alienígenas. Una civilización superior bajó a la Tierra, a la hora en que los egipcios se echaban la siesta en las orillas del Nilo, y en menos de quince minutos, con tecnología laser que luego copiaron en películas como «La guerra de las Galaxias», construyeron las pirámides.

Que será lo próximo, negar la existencia del monstruo del lago Ness, o decir que lo de las caras de Bélmez es todo un montaje para crear turismo paranormal. Así nos va, si hacemos más caso a investigadores y científicos que a Iker Jiménez y a Miguel Bosé viviremos en la ignorancia hasta el final de los días. Ahora va a resultar que le tenemos que llamar psudociencia al Reiki, cuando cualquier persona medianamente informada sabe que esta técnica milenaria de imposición de manos traída del Japón y descubierta por el sensei Mikao (creo que es el mismo que luego comercializó los famosos palitos recubiertos de chocolate) cura todo tipo de enfermedades a través de la trasmisión de energía sin tan siquiera tocarte.

Me tiene más que harto los de la batita blanca. Miren si a estas alturas no entendemos ya que lo de Darwin fue una tomadura de pelo, ¡cómo se puede negar el creacionismo viendo las miles de iglesias que se han construido en todo el mundo!, y que los ‘tierrapalanguistas’ (que no tierraplanista, si no el agua se caería por los lados) tenemos más razón que un santo, porque somos antisistema como Trump, yo ya no sé como abrirles los ojos. Sabemos que el sistema está plagadito de reptilianos con mucho poder y lo vamos a hundir siguiendo la estela de «La nave del misterio». Me han leído el aurea y me han echado las cartas del Tarot, y la conclusión es sólida e inapelable, Nostradamus la clavó, lo que pasa es que le leímos mal. En cuanto conecte la guija y me comunique con él quedará todo aclarado.

Y así todo, queridos lectores. Los ‘magufos’ se mueven en su universo de magia, ufología, y pseudociencia como peces en el agua. Y la pandemia les ha dado unas alas que ya querría el propio Ícaro para intentar un nuevo vuelo al sol, esta vez no te las pegues con cera que la hostia fue épica, ¿eh Ícaro?. Pero seamos optimistas a pesar de estar ya al principio del fin, que los lectores de «Es Diari» tengan total tranquilidad, toda la información vertida en este artículo ha sido proporcionada por mi equipo de investigación, compuesto por mi gato que golpea las teclas con la cola, y una figurita del Cholo Simeone que me mira fijamente a los ojos mientras escribo. Feliz jueves.

