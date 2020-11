Fa uns quants mesos que, arran de la pandèmia, tenc més interès en les coses positives que en les notícies que no responen a la millora general de la població. Dels Pressupostos Generals de l’Estat, per exemple, m’agrada més pensar que inclouran nous impostos al plàstic, les taxes ‘Google’ i ‘Tobin’, o les begudes ensucrades, que els seriosos dubtes que em genera l’equilibri entre ingressos i despeses. D’altra optimista, baixaran l’IVA de les mascaretes del 21 al 4 per cent.

En l’àmbit local, a Sant Lluís, han engegat una campanya preciosa: «Som sostenibles». A través d’un primer vídeo, difonen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que té la intenció de contagiar hàbits en la seva població. La sostenibilitat és una actitud, una manera de fer i d’entendre les coses, diuen.

En el primer documental, veiem un relat on la successió d’imatges ens retrata el medi ambient, l’ecologisme urbà, el reciclatge, el consum responsable o les energies renovables dins del context del poble. Ens mostra un lloc i un espai que reconeix la proximitat i la sostenibilitat.

Per què em sembla distinta aquesta campanya? Senzillament perquè s’ha presentat com una eina de dinamització comunitària, un projecte compartit entre l’ajuntament, empreses i entitats. Des del meu punt de vista, s’ha conceptualitzat amb i per a tothom.

Llegeixo, entre línies, que s’identificaran els recursos d’interès i els itineraris temàtics de manera conjunta. Enhorabona!