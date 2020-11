Santos vestidos de Lacroix

Si, ¿Borja? Soy yo, Martina. ¿Cómo te va? Ya, normal que estés superlíado con la nueva inversión que habéis hecho en los hoteles rurales del Mediterráneo... Sí, claro que sí, es una vergüenza que a compañías tan serias como la tuya la llamen fondo buitre, para buitres los de los ERTE, me ha dicho papa que les ha puesto las cosas claras… Sí, a la plantilla de la náutica... Eso es, que se cojan todos el ERTE pero en negro a currar, que hay que arrimar el hombro si quieren que la empresa continúe a flote... Exacto, los de working class son todos unos resentidos, encima que les damos trabajo.

Oye Borja, hablando de resentidos, ¿has oído la última de Felón Sánchez y el «vicepandemias»? O sea, qué sofoco, que ahora pactan con etarras, si es que dan ganas de llevarse todo a las Caimán…Sí, Borja no seas así, me refiero a todo, todo, guiño telefónico... ¿Cómo? Sí, este verano fuimos a Menorca con Cayetana y Pelayo. Qué islita, es supercuqui. El patrón que cogimos este año para el yate era un poco bobo, pero oye chico nos salió muy baratito... Ahora sí, ármate de paciencia porque parece que esa gente lleva lo del «poc a poc» a rajatabla... No seas malo, claro que no hablo catalán, pero vimos la frase en algunas camisetas en los mercadillos de «jipis»... No, no sé si repetiremos, queremos regresar a las Sheychelles, ya sabes que Jacobo es más de lo exótico que de lo nacional... Ja, ja, claro que es patriota, pero cada cosa en su sitio Borja, tienes un humor que me mata.

Lo que nos han fastidiado este año es la temporada en la nieve... Pues claro, es lo que yo digo, si se enferman más los pobres y los inmigrantes por ir en el Metro y esas cosas, que les encierren a ellos, que el money hay que moverlo... Claro que me acuerdo cuando coincidíamos con Su Majestad en Baqueira Beret, que supertriste lo que han hecho con Su Majestad, obligarle a irse de «Espania», o sea, con lo que él ha hecho por este país... Es el rey, puede hacer lo que le salga de la corona, ¿o no? Borja…

No seas «gilipichis», lo del golf en el real Club de La Puerta del Hierro no lo dejamos ni muertos,... Sí, ya sé que todo está muy crazy pero acuérdate cuando le hicimos un homenaje a la condesa allí, todo muy fashion... Por supuestísimo, allí se mueven todos los negocios... No hay problema, aquí lo tenemos todo atado y bien atado, para eso papa y la familia compraron los grupos de comunicación... No me lo puedo creer Borja, o sea, no me puedo creer que se vaya a casar Froilán, si siempre ha sido el más golfo... te acuerdas cuando estudiábamos ADE, estaba superloco, hasta que su papá lo llevo a la clínica... Que fuerte Borja, así que le llamabais el «Amy Winehouse»... No yo de momento de boda nada, como dice Tamara Falcó: «Si me quedo para vestir santos los vestiré de Lacroix»…ji,ji,ji, me supermuero de risa.

Borja, ¿te llegó el artículo que te envié en verano del diario «Menorca»?... Exacto el que leía la cocinera que contratamos. Ese del articulista que se inventaba conversaciones telefónicas con una tal Mari, y el muy pelota siempre ponía «queridos lectores»... Sí Borja, superpatético. Supongo que lo pondrán en el diario de la isla para contentar a ese buenismo progre tan ridículo... Me moría de risa leyendo a alguien tan loser que tira de sarcasmo para esconder que las clases sociales siempre han existido Borja, y eso es así porque Dios lo quiere... No te rías, que malo eres... Bueno, en una cosa le voy a copiar, me despido deseándote un superfeliz jueves Borja... Vale, nos vemos por el club.

