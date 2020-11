La flor romanial és cosa de rondalles

Jorge Fernández Díaz tenia al mòbil frases comprometedores, que el seu segon al ministeri d’Interior li atribueix per mostrar que estava al corrent del cas Kitchen, un més a les clavegueres de l’Estat? El seu advocat defensor diu que aquests missatges van ser manipulats. El jutge, llavors, li demana el mòbil per comprovar-ho. Ah, no, és que ja no el té! Doncs... Per fer justícia s’ha de poder comprovar la veracitat d’allò que es diu. I què en direm de la informació? Que és un servei públic i els ciutadans tenim dret constitucional a rebre informació veraç (art. 20, d).

«Periodisme no és publicar que n’hi ha un que diu que la Terra és plana i un altre que diu que és ovalada; periodisme és dir que el primer ment i intentar esbrinar-ne per què». Així començava Gabriel Rufián el seu discurs contra les esmenes a la totalitat al projecte de llei de Pressuposts de 2021. Tanmateix en açò no li deu mancar raó al portaveu d’ERC. A veure, vostè pot opinar que llúpies, minves, sedes o golls són efectes que causa qui el malmira i es curen amb cataplasmes de serradís arruixat a punt de mitja nit amb pixums de moix i puntes d’escarabats banyarriquers; vostè pot voler fer creure que açò del covid19 són falòrnies, o dir que la Mare de Déu nom Joana. Els mitjans de comunicació no li prestaran espai o temps perquè vostè diu barbaritats. El silenciaran, i faran bé: res a veure amb la llibertat d’expressió. En canvi, aquell altre dirà que el català no és aquí «la llengua pròpia» o que si menorquins, mallorquins, eivissencs i formenterers rallam en pla i xerram (pels colzes i tot!), mentre que els catalans «enraonen»; ergo, a Balears tenim quatre llengües que deriven directament de l’occità, com l’aranès, el provençal o el gascó. Llemosins tots...

Tot és opinable? Segurament, no. Qui defensa tesis tan peregrines, una de dues: o és un geni, que hauria de plantar-se a les universitats més prestigioses i rebre el reconeixement de les autoritats mundials de la Romanística, o senzillament fa el ridícul.

El poder pot fer que una mentida no pugui ser desmentida i que una veritat sembli falsa. I que una mentida molt repetida acabi com a veritat. Era la tàctica de Goebbels. En parlar d’idiomes, solen aparèixer ‘doctors’ prou malalts. La flor romanial, a les rondalles; en qüestió de ciència, la píndola medicinal és l’estudi.