Sudokus voluntaris

Les mesures sanitàries de seguiment voluntari, com les PCR gratis en els retorns pontuals, tenen un efecte limitat per un factor senzill. Les compleix qui ja va sempre alerta amb el virus, i passa d’elles qui passa de tot, com ho demostren els pocs positius dels cribatges. Fins i tot, l’aplicació de les normes amb règim sancionador acaben depenent de la voluntat dels ciutadans, ja que qui vigila no arriba per tot. Una prova és que s’ha fumat al carrer, igual menys, però l’altre dia vaig esquivar un fumador furtiu que va apagar la llosca a terra davant ca meva, el que demostra que fer un piti no contagia, però sempre serà una enorme porqueria.

Són curiosos els voluntariosos sudokus que estan armant moltes famílies per seure el màxim de gent a taula per Nadal dins els marges de la norma. Torns, patis, rotacions... Parin l’orella als mercats locals i xalaran més que amb la darrera de Netflix. Altres, directament, reconeixen que excediran els límits amb precaució i els més propers. Saben que cap cós ni cap força de seguretat de l’Estat tirarà la porta baix a mitja nadala, que no caldrà seure el gendre més recent a la bugaderia, ni amagar a la correguda el cunyat més dòcil sota la taula mentre acaba de xuclar una gamba, ni fingir que la senyora mudada amb salsa a la cara ha vingut d’urgència a reparar la calefacció.

És gratificant aquesta bona voluntat per ajustar-se més o manco a les normes, però també és trist que siguin necessàries tantes restriccions i tan precises, amb tantes i tan absurdes discussions prèvies entre administracions, per incentivar uns sacrificis festius domèstics que són tan puntuals, assumibles, superficials, lògics i. en la pràctica, voluntaris. Jo, per la meva banda, només esper que, sent sis a casa, els Reis no siguin estrictes i entrin a deixar algun regal, almanco un test d’antígens. Si volen, dormirem amb mascareta i deixarem un gel sota l’arbre.

Per cert. avui és el dia 333 de l’any i en queden 33. Bestiesa inútil? Sí, però a diferència d’altres que s’escolten aquests dies, almanco és curiosa i és veritat.