Iniciativa màgica

Aprofitant el joc de paraules, aquesta és la més màgica de les iniciatives que organitza la Creu Roja de Maó-Es Castell. Permet que els fillets de famílies més vulnerables puguin mantenir viva la il·lusió i que tinguin els regals de reis com els altres.

Els petits, d’edats d’infantil i primària, escriuen la carta. Després, Creu Roja cerca padrins. Ho fan de boca - orella, per establir un llaç proper, per aconseguir la flama. Els col·laboradors s’encarreguen d’adquirir qualque cosa de la llista i quan arriba el dia assenyalat s’entreguen a les famílies per fer realitat els somnis dels fillets.

L’any passat es van apadrinar unes 110 cartes d’aquesta manera, i per enguany s’espera que el número vagi creixent. Les compres es complimenten amb les joguines que s’han aconseguit fruit de les campanyes de recollida, lots de patrocinadors, i del programa Pel somriure d’un nen de la Cadena Ser.

En tota la campanya es crea un esperit molt agradable, connectant amb els aspectes que hi ha escrits a la carta, mentre fan la compra o quan l’entreguen a la seu. I els voluntaris ens nodrim d’aquesta il·lusió i de la màgia que es crea. Entre els participants, la paraula més compartida és “emoció”.

Nadal 2020 és distint, la covid comanda les trobades familiars i d’ençà que ha començat el desembre no rallem d’altra cosa. Mentrestant, sé segur que necessitarem més padrins que mai.

És un gust participar i fer possible aquest somni. Ens vols ajudar?