Hoy me vienen a la memoria unas palabras del presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Mark Milley. Ante la actitud de Trump en sus últimos días como mandamás mundial y el cese del secretario de Defensa para colocar a personas afines a su causa, varios altos cargos del Pentágono presentaron su dimisión. Milley afirmó entonces, sin cortarse un pelo, que el Ejército de EEUU ha jurado defender «a la Constitución» y no «a un dictador». Ya sabemos que allí impera el sistema capitalista y eso, para muchos y muchas, es como mentar el pecado original. Lo creen injusto y lo cambiarían por un comunismo de nuevo cuño, adaptado a la situación actual, como han hecho países como Cuba, Venezuela, China o Corea del Norte. En esta vida hay que decidir entre opciones imperfectas. Y si no lo haces, otros lo harán por ti. Realizamos miles de elecciones por segundo, no solo participamos en ellas cuando nos convocan a las urnas.

Es muy popular la Constitución estadounidense, ya que se la cita en multitud de series o películas. ¿Les suena la Quinta Enmienda? Millones de personas han soñado con llegar a la tierra prometida de la libertad para salir adelante y encontrar mejores oportunidades. La conquista no es del salvaje oeste, sino de un país basado en la ley y la iniciativa privada.

Sé que hoy celebramos el día de la Constitución Española, pero aquí tenemos a sus enemigos declarados en el Gobierno o apoyándolo.