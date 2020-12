No crec que m’equivoqui si penso que la majoria, hem aprofitat aquests dies de pont per guarnir la casa de motius nadalencs. Segurament la pluja ha ajudat a fer-ho més suportable, no cal dir-ho. En termes de vocabulari après durant aquest lamentable 2020, hem pogut desconfinar el pessebre després d’un any i hem fet una desescalada progressiva del parament nadalenc d’ornaments i llumetes per tal que ens alegri una mica la saleta.

La sort és que Sant Josep, la Mare de Déu, el nen Jesús i les dues bèsties són una mateixa bombolla, amb el que no hi ha perill de posar-los junts. No pateixo pel caganer perquè sempre ha viscut aïllat del nucli familiar, però no sé què podrem fer quan avanci la comitiva dels Reis, perquè podem estar incomplint aforaments. En qualsevol cas, els psicòlegs, que quan parlen es fan escoltar més que qualsevol polític, recomanen que en un any especial com aquest, és millor guarnir-ho tot com si fos un Nadal sense restriccions perquè això ens ajudarà a millorar el nostre benestar. També recomanen sortir a veure l’ambient i la decoració amb la qual s’engalanen els carrers, un fet que també genera il·lusió i contribueix a animar els comerços locals. Nosaltres vam aprofitar dimarts migdia entre núvol i núvol per fer un tomb per la Fira de Nadal de Maó que hi havia al carrer de Ses Moreres i davant Santa Maria.

La veritat és que tot plegat em va semblar una mica trist perquè de Nadal tenia molt poca cosa amb l’excepció d’alguna paradeta. No és que haguem de reproduir una fira de Santa Llúcia o un mercat nadalenc com els que hi ha per Europa, però sincerament una mica més temàtic sí que ho podria ser.