Aniversari musical

Molta és la gent que ha passat al llarg d’aquests darrers 60 anys per les files de Joventuts Musicals d’Alaior. Malauradament, l’any d’aquest aniversari senyalat s’ha vist marcat per una pandèmia històrica que té la societat en general i també el món de la cultura contra les cordes. I malgrat totes les restriccions i precaucions, la vida ha de continuar i són molts els motius de celebració d’aquests 60 anys de trajecte i de dinamització cultural del nostre poble. Crec que cap altra entitat cultural, i concretament dedicada a la difusió de la música, ha tingut una activitat tan llargament sostinguda i de tant calat i qualitat com JJMM a Alaior. Són centenars els concerts de tota índole que s’han promogut, moltes les oportunitats a músics joves que s’han donat, moltíssima la qualitat i descoberta que s’ha pogut gaudir de la seva mà; infinites les hores d’organització desinteressada i altruista la que les diferents presidències i juntes han dedicat a aquest afer; molt remarcables les activitats de formació que JJMM d’Alaior ha emprès de cara a la població més jove, tot promovent el coneixement i gaudi de l’art musical. La nostra petita societat no seria el que és sense l’existència de JJMM i la tasca culturitzadora que ha desenvolupat.

Aquest diumenge, tindré l’honor de participar, junt amb el magnífic Simon Orfila i sota la direcció de l’estimat Antoni Pons, en el concert d’aquest 60è aniversari. No serà possible compartir la fita amb tanta gent com ens agradaria però, així i tot, per mi, que he tingut l’oportunitat de formar part en moltes ocasions de la programació de JJMM d’Alaior en els darrers 20 anys, serà un concert farcit d’emoció. Enhorabona pel llarg camí i gràcies per tant!