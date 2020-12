Permanència telefònica

He canviat de companyia al mòbil, contractat d’altra empresa que m’oferia més prestacions a menys preu, i també disposar de l’eficàcia de la fibra òptica al domicili. Fins aquí, tot correcte.

Uns dies abans del transbord, em van telefonar d’un número tipus, d’aquests 22, 33 o 44. La persona, amb to desagradable, m’avisava que no em podia canviar d’empresa perquè m’anaven a penalitzar econòmicament. L’antipàtica veu assegurava que tenia contractada la permanència amb ells i -si dic la veritat- no m’atrevia a assegurar-ho. Fa molts anys que passejo el telèfon de butxaca. El primer dia, tan desagradós, vaig penjar-li el telèfon per no perdre les bones formes. Millor no rallar, que fer-ho amb excés i posar-se al mateix nivell. L’endemà, van repetir la telefonada fins a dues vegades.

Amb una mica de congoixa per si havia fet qualque cosa malament, vaig sol·licitar cita presencial a la botiga corporativa de Maó. Ells, amablement, em van explicar que les seves sigles, aquesta multinacional, no disposa de penalització per permanència. Em van assegurar que no m’havia d’inquietar per cap càrrec bancari, encara que l’operador ho hagués indicat.

Per concloure, dues veritats. Primera: El PP va vendre les principals companyies: electricitat, gas, telefonia, transport, petroli... i les mans privades ens han perjudicat en l’àmbit quotidià. Segona: L’atenció i el tracte de proximitat fan que qualsevol gestió sigui una experiència gratificant.