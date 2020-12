Nadal viscut

Tot i que cada vegada vivim en una societat més laica, la celebració del Nadal segueix ben present a les nostres vides i malgrat que aquest any hagi vingut carregat d’ingredients shakespearians per allò de fer o no fer, aquest vespre i demà tornaran a ser uns dies molt viscuts ni que sigui en la intimitat. Perquè l’empipadora experiència d’aquest 2020, ens hauria d’haver servit d’alguna cosa, ni que sigui, per tocar de peus a terra i posar ordre a les nostres prioritats. Aquesta darrera setmana he pogut participar en dues activitats pedagògiques amb adolescents. La primera, arran de les Trobades i Premis Mediterrànies Albert Camus amb un encontre a Sant Lluís per acostar als mes joves la figura d’aquest escriptor d’arrels menorquines. Un autor que s’hauria de tenir molt més present a les escoles i que tot ell, és un gran exemple de persona que va saber donar sentit a la seva existència malgrat les dificultats de tota classe i a sobre, amb un compromís exemplar davant la realitat que li va tocar viure. En Carlos Domínguez i na Fina Salord ho van resumir més que bé, recordant una de les seves frases: no existeix amor per la vida sense desesperació per la vida. La segona experiència pedagògica va ser amb el Fòrum Menorca d’Educació La Caixa i l’IES Biel Martí de Ferreries, on nou adolescents reflexionaven en veu alta com a consumidors del segle XXI. El seu missatge va ser prou clar i encoratjador perquè malgrat siguin persones lligades al món digital i les compres per internet, estaven disposats a pagar més per un producte fet a Menorca perquè s’havien adonat que la seva acció individual, tenia repercussió en l’economia local. Si Nadal és pau, amor i alegria, que sigui Nadal cada dia.