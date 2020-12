La vacuna, la millor notícia de 2020

Tota l’atenció informativa estava centrada ahir en l’arribada de les primeres vacunes dels laboratoris Pfizer a Espanya. Seran suficients per avui poder fer les fotos oficials. A tot el món s’han reproduït les mateixes imatges, fins i tot amb presidents de Govern als aeroports per saludar l’arribada de les primeres dosis. Tot forma part d’aquest relat de ciència-ficció que ha marcat la història del 2020, que es tanca amb la millor notícia, la passa definitiva per superar la terrible crisi sanitària.

La vacuna ha arribat abans del que s’esperava, superant les previsions que ningú no volia confirmar per por a un fals optimisme. La competència i capacitat d’investigació també han donat un bon resultat. Els positius comentaris de destacats epidemiòlegs fa pensar què l’eficàcia de la vacuna sembla garantida.

Haurem de tenir paciència. La producció o administració de les vacunes serà progressiva i per tant no s’haurà guanyat al virus fins a molt avançat el 2021. Fins que no arribi a la població que no és de risc encara passaran mesos. I un altre aspecte és que els responsables sanitaris han previst tots els detalls i els mitjans del pla de vacunació.

Encaminada la superació de la crisi sanitària, s’haurà de posar tot l’esforç en respondre a la crisi econòmica. La retirada de les mesures restrictives s’ha de fer amb garanties, però no es pot demorar més del que sigui necessari. Ara es critica que la desescalada de l’estiu va ser prematura i negativa. En el cas de Menorca, tot i la importància del nombre de contagis de la segona onada, mai ha estat en risc la capacitat de resposta de la sanitat pública. Hem tingut marge sanitari suficient. Amb la vacuna més n’hem de tenir. Començar per les persones de més risc, els residents dels geriàtrics, és un encert.

La gestió equilibrada de la crisi passa per la prudència, l’aplicació de mesures de seguretat no restrictives, i l’impuls imprescindible de l’economia local.