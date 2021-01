Vacuna contra la cita prèvia

2021 serà l’any en què tornarem a recuperar la forma de viure d’abans de la pandèmia? Diuen que moltes coses no tornaran i algunes de les noves que s’han incorporat quedaran «per sempre més». Esper que la cita prèvia no sigui una d’elles i que torni l’atenció personal dels funcionaris de les administracions públiques cap als pobres ciutadans administrats. La cita prèvia representa una pèrdua de qualitat dels serveis públics i confirma la impotència dels ciutadans que ja no saben a qui s’han de queixar. El monstre de l’Administració aprofita l’anonimat del contestador automàtic per consolidar un sistema injust.

No només pel temps d’espera. Per aconseguir un simple certificat de molts d’ajuntaments has d’esperar setmanes, per presentar documentació a l’Ibavi has d’esperar mesos, el SEPE és missió impossible. També pels perjudicis que es causen als ciutadans. Hi ha persones a qui s’han denegat ajudes quan ho necessiten per poder sobreviure i no saben com aconseguir una explicació de les causes. Crec ofensiva la frase publicitària que repeteixen molts de membres del Govern de l’Estat: «no deixarem ningú enrere».

Les mesures per evitar els contagis ho justifiquen tot. Però si les caixeres i els caixers dels supermercats han de donar la cara cada dia i atendre a centenars de persones, el personal que treballa als serveis públics no podria fer el mateix?

La cita prèvia empeny els ciutadans a fer els tràmits de forma telemàtica, és una passa cap a l’imperi de les màquines, el de l’eficiència anònima en què els treballadors humans, funcionaris o no, són prescindibles. Com passa amb les companyies de telefonia, aèries, amb els bancs...

2021 serà un any molt complicat, tot i la vacuna, difícil per a molta gent que patirà les conseqüències de la pandèmia. Seria positiu trobar una administració disposada a atendre millor les necessitats dels ciutadans. Molts quedaran enrere, però no se’ls hi hauria de dir cada dia «vuelva usted mañana».