Ja saben allò que es diu que moltes vegades, la ficció supera la realitat. Amb la quarta temporada de «The Crown», els guionistes d’aquesta sèrie que s’emet a Netflix sobre la vida de la Reina Isabel II, s’han vist obligats a emetre un comunicat per recordar als teleespectadors, que estem davant d’un drama de ficció que no s’ha de mirar com si fossin fets reals. I és que l’aparició de Diana de Gales i com queda tractat el seu personatge, ha aixecat polseguera entre defensors i detractors de la Princesa del poble.

Tot plegat m’ha fet pensar que a Menorca també tenim una Diana molt més propera i real que és la Diana Font i que ens va fer emmudir a tots quan fa una setmana, anunciava que deixava els micròfons d’Onda Cero després de 33 anys de professió. La ràdio és el mitjà més íntim, el que et fa més companyia i per això els seus locutors, arriben a ser persones a qui aprecies, com si els haguessis conegut i no m’estranya que hagi rebut tants missatges d’estima. La Diana Font va ser de les primeres persones que vaig trobar-me en arribar a Menorca i només entrar per la porta als estudis de la Plaça Miranda, gairebé sense alè després de pujar totes aquelles escales, tot s’ha de dir, va fer-me sentir l’emissora com casa meva. Aquesta crec que ha estat una de les seves grans virtuts, el do de la naturalitat, la calidesa davant i darrere el micròfon, la veu amable de la periodista que et fa sentir com si estiguessis fent un cafè tranquil·lament i amb qui t’acabes confessant perquè et penses que esteu sols sense el micròfon verd pel mig. Diana Font en estat pur.