Propòsit 2021

Dins la cacofonia que implica el seguiment de l’evolució de la pandèmia, escoltar el que diu l’Organització Mundial de la Salut és cenyir-se a la realitat més probable. I què ens diu? Que cal tenir paciència, que cal seguir prenent precaucions com el distanciament físic, la neteja de mans i l’ús de la mascareta per lluitar contra la pandèmia i que malgrat la vacunació, l’erradicació de la covid suposa una tanca molt alta per saltar. Per tant cal esperar assegut perquè es necessitarà temps per fer arribar les vacunes a tothom. Això sí, aprofitem tots els dies de la setmana per fer-ho, caps de setmana inclosos, no fem el ruc! Si aconseguim anar per davant del virus, agafarem avantatge i estarem més a prop de solucionar el problema, però si anem per darrere com ens passa ara a Menorca, patirem.

Els menorquins, a banda de la salut, també ens estem jugant la fama com a destí segur i privilegiat per viure o a passar les vacances. No ha de ser tan difícil aconseguir-ho perquè tenim tots els vímets per fer-ho possible. Som una societat petita, ens coneixem tots. Ens cal la voluntat, les ganes i la disciplina, res més. Són actituds que no valen diners i no depenen ni de Palma ni de Madrid ni de Brussel·les. La recompensa és poder tornar a situar-nos al nivell 1 o inclús el 0, el de situació de prevenció o control, el que vas per davant dels esdeveniments i tens una posició còmoda. Aquest podria ser el propòsit principal amb el què comencem 2021 més enllà d’aprimar-se, fer anglès o anar al gimnàs.