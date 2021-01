Estem cansats. I irritables. I voldríem que tot això quedés enrere i poguéssim recuperar la nostra vida. Per tal d’aconseguir-ho, i vist com es comporta el virus i com evoluciona la pandèmia, sembla més que evident que l’única solució passa per assolir la immunitat del ramat, és a dir, que el 70 per cent de la població es faci immune al virus, ja sigui perquè tenen anticossos creats o perquè els hi han inoculat a través de la vacuna. Moltes veus (a part dels negacionistes i conspiranoics, que deixaré fora de consideració) qüestionen l’efectivitat i la seguretat de la vacuna, per la celeritat en la creació de la mateixa. No sóc qui per dir ni desdir aquests dubtes, però com a ciutadana que creu en la ciència vull pensar que si tota la comunitat científica mundial s’ha ajuntat (com mai abans) per trobar aquesta fórmula, potser tots no van errats... És més, alguna solució hem d’aplicar per sortir d’aquest embut, que cada dia s’estreny més.

En el procés de vacunació que es va encetar a Espanya a finals de desembre (no al ritme elevat que tots voldríem) se’ns han «colat» alguns elements que no estaven previstos al calendari com a prioritaris. I ha esclatat el debat de si a aquests elements «invasors» se’ls ha d’administrar la segona dosi o bé se’ls ha de «castigar» no fent-ho. I dic jo, els castiguem a ells o bé a tota la resta de la població? Perquè pel camí es perdran 3 dosis de la preuada vacuna...

Independentment de la reprovació que mereixi haver actuat contra el bé comú per part dels díscols (de tot color), crec que l’assenyat seria administrar-los la segona dosi i, això sí, aplicar-los una sanció que compensi la seva falta de solidaritat i que serveixi per pagar més dosis del fàrmac que ens ha de salvar, potser, de la situació apocalíptica que vivim. Siguem racionals, per favor.