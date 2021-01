Quin mambo

Quin ball tenim amb les vacunes! Primer, la cursa per saber quin laboratori aconseguiria abans la solució immunològica contra la covid-19. Després, la disputa entre països i potències per aconseguir-la els primers. Tercer, les desconfiances generals per un tractament que no s’ha provat prou. Quart, els famosos contractes confidencials signats entre les farmacèutiques i la Unió Europea que impedeixen saber què s’ha pagat de la butxaca dels contribuents o quines obligacions de distribució s’han pactat. Cinquè, la propaganda de les fotos al Nadal de que la vacuna ja arriba per via aèria. Sisè, que només vacunem de dilluns a divendres perquè no s’ha organitzat per fer-ho cada dia. Setè, l’aparició dels primers aprofitats que es vacunen abans que d’altres sense distinció moral de càrrec polític, militar o eclesiàstic. Vuitè, ara falten vacunes. Novè, l’aparició d’un mercat negre de les vacunes. Desè, ja es veu que els països més pobres no veuran les vacunes i les diferències en aquest món seran més imperfectes. Ara, la guerra entre el laboratori Astra Zeneca amb la Unió Europea.

En fi, que vacunar a tot el món ni es pot improvisar ni tampoc es pot fer en sis mesos, perquè som molts milions d’habitants al planeta. Sense salut no hi ha economia i sense sentit comú, ens acabarem fent mal els uns als altres. Hi ha cansament i falta d’il·lusió en aquesta tercera guerra mundial que està fent destrosses que no podem veure, però que seran difícils de recuperar. També es troben a faltar Churchill’s al capdavant que puguin aixecar els ànims a una societat infantilitzada, que s’havia acostumat a buscar la felicitat a base d’escoltar discursos flacs per YouTube de poca credibilitat. El més trist és que tampoc sabem posar-nos ni bé la mascareta: el nas ha d’anar tapat!