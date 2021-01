‘Es Diari’ nostre de cada dia

Demà «Es Diari» complirà vuitanta anys de vida. No farem cap festa, perquè no es pot, però seria per celebrar-ho. No només per la història i el reconeixement a tantes persones que van treballar per mantenir viu aquest mitjà, sinó per tot el que hem viscut aquest darrer i complicat any de pandèmia. Som una empresa més de les que passen pena, però som una empresa diferent, privada en el risc, que gestiona, com a servei públic, el dret que tenen els lectors a tenir una informació fiable. Durant aquest darrer any ens hem adaptat a la situació de crisi i hem fet un gran esforç per mantenir la qualitat dels continguts. L’esforç ha estat personal dels que formen la nostra redacció i fotògrafs i també dels altres departaments, de gestió i de publicitat. Gràcies a aquesta implicació hem pogut sortir cada dia.

Mai ha estat fàcil exercir la professió de periodista amb l’exigència que imposa l’ofici. Avui ser «es diari de tots» és molt més complicat. Hem notat com moltes persones necessitades d’informació sobre la pandèmia valoren els continguts que hem anat publicant cada dia. El seguiment exhaustiu de l’evolució de la covid-19, l’anàlisi de les dades, la interpretació de l’actualitat, donant veu a tothom i defensant els interessos de Menorca, una actitud que inclou el nostre ideari. És el resultat de la bona feina que han fet els periodistes de l’edició impresa i de «menorca.info», un mitjà digital que ha multiplicat la seva difusió. Aquest compromís amb el mitjà també l’han demostrat els col·laboradors, al voltant de vuitanta persones que de forma periòdica o esporàdica publiquen les seves opinions, en un ventall de formes de pensar que és un dels elements essencials de la personalitat d’aquest diari.

En un temps d’incertesa no sabem on arribarem, ni com serà el viatge. L’única cosa que esperam és que els lectors, encara que a vegades no estiguin d’acord amb una notícia o una opinió, mos continuïn acompanyant i llegint.

Gràcies.