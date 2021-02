Molts de joves i també adults ja deuen començar a rumiar avam quina la fan per carnaval i, per extensió, a on aniran enguany a torrar sa sobrassada, si ses condicions sanitàries ho permeten. Especialment a Ciutadella, però també a Ferreries i as Mercadal, sa tradició marca reunir-se amb sa família o amics i anar a dinar o a fer sa bereneta al camp d’un cóc amb sobrassada torrada as caliu. No hi pot faltar sa rebosteria pròpia d’aquests dies, com era antigament sa greixera de peus de porc o es crespells i crespellets, que ara conviuen amb es nous dolços que mos ha duit sa globalització. Una festa a sa que darrerament molta gent s’hi refereix amb es desafortunat nom de ‘dia de sa sobrassada’. I d’aquí ve sa meua pregunta. ¿Sabem què celebram aquest dia i per què torram sa sobrassada a Menorca?

Amb aquest article no pretenc donar cap lliçó a ningú, sinó reivindicar i difondre es vertader nom amb què es nostros pares, avis i rebesavis designaven ja aquesta festa: ‘es darrer dimarts’. En temps d’en primer, ses festes de carnaval també es coneixien a Menorca amb es nom des ‘darrers dies’. Sa raó és molt senzilla, són es darrers dies que, segons sa tradició cristiana, es pot menjar carn abans de començar sa Corema. Concretament, es darrer dimarts és es darrer dia en què es menjava carn, ja que en soldemà, es Dimecres de Cendra, comença sa Corema que durarà fins es fosquet des Dijous Sant.

Ara que ja sabem per què li deim ‘es darrer dimarts’ i no ‘dia de sa sobrassada’ -terme que hauríem de procurar esborrar des nostro vocabulari-, ¿per què menjam sobrassada aquest dia? Idò perquè en soldemà començarà sa Corema, període en què es cristians feim es dejuni i no menjam carn es divendres de Corema (inclòs es Dimecres de Cendra), ni feim excessos fora des panxons necessaris, en record des quaranta dies que el Bon Jesús va passar dejunant al desert.

¿Per què no hem de dir ‘dia de sa sobrassada’, idò? Senzillament perquè es dia de sa sobrassada no existeix. Existeix es Dia Internacional de sa Cervessa, des Gelat de Vainilla o de sa Pizza, però no es de sa sobrassada. Es dimarts després de carnaval no anam a torrar sa sobrassada perquè sí, sinó perquè és es ‘darrer dimarts’, una tradició ben nostra, i en soldemà començarà sa Corema.

Dir-li ‘es dia de sa sobrassada’ a es darrer dimarts és tan flac i incorrecte com si a es dia de Sant Joan li diguéssim ‘es dia des gin amb llimonada’, o com dir-li ‘sa guerra d’avellanes’ quan tiram avellanes es dissabte de Sant Joan. Si estimam ses nostres festes, respectem es seus noms propis.