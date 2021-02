Llegeixo la notícia d’un hotel de Canàries que ha aconseguit ocupar totes les seves habitacions amb nòmades digitals. A les 140 habitacions s’allotgen viatgers de tota Europa que teletreballen des de Gran Canaria, fugint de les restriccions sanitàries i atrets pel bon clima que tenen a l’arxipèlag. L’estada mínima és d’un mes i els preus van dels 700 als 850 euros mensuals sense serveis extres, perquè afirmen que està tot molt ajustat. Per descomptat, pcr negatives abans d’allotjar-se i control sanitari. Només exigeixen entre 30 i 40 megues de connexió.

Fins aquí podem pensar que és l’alternativa intel·ligent a la que estan convidats a afegir-se molts d’altres establiments que en aquests moments ho estan passant ben malament, però un amic que és director financer d’una cadena d’establiments hotelers em diu que els números aquests que posa a la informació, no surten perquè estem parlant d’un preu per dia, en el cas de la tarifa més alta, de 28 euros amb pensió completa. I això és gairebé com una tarifa Imserso amb el que el retorn suposa zero, cosa que vol dir que més que negoci estem parlant en tot cas de màrqueting.

Sigui com sigui, la pandèmia ens empeny a tots al teletreball i sabem que Menorca té una gran oportunitat en aquests moments per posicionar-se com a destí ideal per poder-lo practicar en un entorn envejable. Sabrem aprofitar-ho? Ens sortiran els números? Ja hi hauríem d’estar treballant en aquesta oportunitat. Hi ha qui afirma que s’han acabat els plans estratègics a llarg termini, el que compta es saber llegir bé les circumstàncies i actuar ràpid sense por a equivocar-se. Per això, però, ens cal gent amb experiència i preparada al capdavant.