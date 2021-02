L’aterratge al planeta Mart de la nau «Perserverance» tot just fa una setmana, em va deixar literalment enganxat a la pantalla. L’emoció de viure en directe la seqüència de tot el que ens estava retransmetent la NASA, va ser realment fascinant i em va traslladar per uns moments al que devia suposar per a la humanitat aquell 22 d’agost de fa 52 anys, quan l’home aterrava per primera vegada a la lluna.

Tenint en compte que la distància mínima fins a Mart són uns 54,6 milions de quilòmetres i ha representat sis mesos de trajecte, sembla increïble la precisió amb la que s’ha desenvolupat tota la missió, sobretot quan penso que a vegades, encara em perdo conduint per Ciutadella o per Alaior, per posar algun exemple. O per no esmentar el fet de gaudir de tot allò amb una nitidesa i claredat d’imatge perfecte, si bé a les reunions virtuals a les que ens hem acostumat tots, ni que siguin entre Maó i San Climent, moltes vegades ni sents bé el que et parla i més d’un cop, queda la imatge congelada. En fi, que es confirma una vegada més que com deia un amic, hi ha qui sempre acaba anant en primera per la vida.

En qualsevol cas, el que caldrà estar és atent per veure què trobarà «Percy», sobrenom amb el que han batejat al vehicle explorador que recorrerà el planeta vermell. Si un indret per començar de nou quan aquí ja no es pugui viure, si un destí per fer vacances galàctiques o un rebost per aconseguir materials de darrera generació. Ara bé, vermell per vermell, diumenge passat que vaig anar d’excursió a cala Pregonda, tinc molt clar que no tenim res a envejar perquè a Menorca, es poden explorar llocs meravellosos.