Sembrar, regar, recollir

Fa temps que Menorca atrau projectes interessants. Des de molt abans de la pandèmia. Fins fa poc eren idees particulars, que es miraven, si no amb desconfiança, sí amb prou distanciament. Com si la cosa no anés amb noltros. La crisi de la covid pot fer que la perspectiva barati. Menorca necessita accions importants que poden ajudar a crear una nova economia més sostenible i diversificada, coherent amb el que Menorca vol ser de gran.

Ja hem explicat as Diari els projectes que avala el Consell per acollir-se als fons Next Generation, per un valor estimat de 300 milions d’euros. Aquests darrers dies hem publicat també algunes de les propostes més destacades d’iniciativa privada i interès públic. Una d’elles és l’aprofitament del serigot del sector ramader per produir matèria primera d’alimentació infantil, a través de Cathedral Capital, una empresa que ja ho està fent a Galícia i que compta amb el ‘mig’ menorquí Joan Armengol entre els socis. És una proposta per millorar la renda agrària, crear indústria insular, aprofitar residus contaminants. El segon projecte és el de Seat i Endesa per convertir Menorca en una zona pilot en mobilitat elèctrica, transformant i reduint el parc de vehicles per ser un referent internacional, una aposta que si prospera serà, diuen, com si als menorquins ens hagués tocat la loteria de Nadal. Són iniciatives que obtenen un gran suport per part de col·lectius diferents, hi ha consens social.

No serà fàcil que tots aquests projectes siguin aprovats i aconsegueixen la inversió europea. Dependrà, entre altres coses, de la capacitat de gestió de Menorca a Palma i a Madrid. La seva execució necessitarà una gestió molt més àgil per part de les administracions públiques. Un repte que no se supera només creant conselleries i direccions insulars de «fons europeus». De fet, aquest moviment que ara tot just comença, representa una oportunitat també per la transformació d’una administració que necessita entrar en una «nova normalitat».