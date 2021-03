La Galería Hauser & Wirth en Menorca

La Galería Hauser & Wirth suiza estrenará un nuevo espacio de arte en el antiguo hospital naval de la Illa del Rei, situado en el puerto de Mahón. Esta galería tiene intereses afines en Zúrich, Nueva York, Hong Kong y Los Ángeles, que es tanto como decir en uno de los epicentros del arte actual a nivel mundial. Si todo sale esta vez bien, la inauguración deberá tener lugar el 17 de junio de 2021. El proyecto contemplaba su inauguración para el 2020, pero imponderables como la covid-19, han retrasado la misma. Las obras que se han efectuado para la nueva galería de Hauser & Wirth Menorca han durado dos años, que se corresponde con 1.500 m2 y albergará 8 galerías entre otras construcciones como son una tienda y un restaurante.

El artista que correrá con el compromiso de la inauguración, será el afroamericano Mark Bradford, cotizado a nivel mundial. En el año 2017, representó a EEUU en la Bienal de Venecia.

Permítanme unos breves apuntes sobre Mark Bradford, solo sea en aras de un general conocimiento del artista sobre el que caerá el honor pero también la responsabilidad de la presentación de la Hauser & Wirth Menorca, de la que puedo afirmar que pasará a ser el referente del arte en Balears. Mark Bradford es un pintor afroamericano que goza del mayor reconocimiento en su país y fuera de él. Su pintura abstracta contemporánea junto a Kara Walker ha alcanzado el reconocimiento de los amantes del arte y el riguroso crédito de la crítica a nivel internacional. Nació en 1961, se califica a sí mismo como un late bloomer del desarrollo tardío; en el aspecto personal, efectivamente eso es así, ya que principia a pintar cumplidos los 30 años. Ha estudiado a fondo el expresionismo abstracto, el minimalismo y el post-minimalismo. Como hacían los otrora artistas del Renacimiento, Bradford se trabaja sus propios materiales, en este punto parece que estuvo influenciado por Clyfford Still, que tanto admiraba. Su pintura la califican como abstracción social. Mark Bradford dice no ver ningún arte en apretujar un tubo y que salga una pintura igual que cualquier otro tubo del mismo pigmento y de la misma marca. En el fondo eso es una verdad como una casa, porque tener una paleta propia y original requiere elevados dotes que no están precisamente dentro de un tubo, a no ser que el artista le pida permiso al arco iris, y que éste se lo dé para tener colores propios y originales.

Inaugurar Hauser & Wirth Menorca es una noticia fantástica, más aún si se tiene la firme voluntad de contar también con artistas menorquines. Para algunos de nuestros artistas locales medirse con artistas foráneos será una especie de mecenazgo, pero ahora mismo les digo que conociendo nuestros maestros isleños, puedo garantizar que no han de desmerecer en absoluto, más bien todo lo contrario. Lo cierto es que la noticia de este próximo evento no tiene parangón en el devenir artístico de Balears.

Deseo fervientemente que ningún inconveniente de tipo técnico o de cualquier otra índole, venga a frustrar un proyecto tan esperanzador para el arte isleño en particular y del arte en general.