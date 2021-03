Jóvenes frustrados

5-III-21 Viernes

Diálogo (real) con un joven amigo, habitualmente razonable:

- ¿Qué me dices de la guerrilla urbana de Barcelona?

- No hay otra manera -me dice como quien no quiere la cosa…

- ???

- Sí, es muy cómodo para los biempensantes como tú demonizar las protestas y a los jóvenes sin valores que solo piensan en ir de fiesta…

- Es que queman mobiliario urbano y furgonetas con policías dentro, y asaltan tiendas y comercios…

- Y según tú, ¿qué tenemos que hacer los jóvenes sin ninguna expectativa de futuro? No hay trabajo para nosotros, no podemos emanciparnos, no podemos tener hijos…

- Para empezar, no votar a populistas que solo van a agravar vuestra situación. Únicamente la buena política puede ayudaros, ayudarnos a todos, en realidad. Políticas educativas y de empleo juvenil, políticas de vivienda…

- ¿Buena política?, ¿me estás vacilando? -me interrumpe-. Eres un Iluso. Hay que ‘apretar’, es lo único que nos queda para que nos hagan caso…

6-III-21 Sábado

Sigo dándole vueltas a la conversación de ayer y lo hago siguiendo a Juana Bonet en «La Vanguardia»: «Hoy, nuestros hijos, zetas y millenials, saben que vivirán peor que nosotros. La pandemia ha multiplicado la hilera de puertas impenetrables… Sus expectativas son miserables, lo que les lleva a no sentir el mínimo apego al sistema. Algunos acaban ‘comprando’ argumentos populistas: radicalidad, violencia, rechazo de lo democrático. Se han acostumbrado a que vendedores disfrazados de coach desplacen a la autoridad intelectual y científica... El mundo de la cultura ha dejado de protegerlos. Les ha fallado el principio de la retribución: no por mucho estudiar tendrán un lugar en la vida. Extraños de sí mismos, su desmotivación dificulta incluso la rebeldía. Pero no lo olvidemos, el malestar de los jóvenes violentos esconde el silencio herido de los pacíficos, que empiezan a temer más a los adultos que al fuego…».

7-III-21 Domingo

Expectación ante la entrevista de esta noche de la estelar comunicadora Oprah Winfrey a los duques de Sussex Enrique y Megan en la que presumiblemente pondrán a caldo a la casa real británica, maliciosamente conocida popular y peyorativamente como La Empresa (The Firm). Tampoco corren buenos tiempos para nuestra monarquía, estragada por las andanzas trileras del rey emérito (diría que mucho peores que en el caso británico, porque allá los británicos siguen respetando a La Firma, y aquí uno tiene sus dudas, sobre todo entre la juventud)... Mucho me temo que el actual rey de España, el atribulado Felipe VI, acabe como Rajoy hablando de Bárcenas: «Ese rey del que usted me habla...».

8-III-21 Lunes

En el Día de la Mujer Trabajadora acabo la serie «Nevenka» que se emite en la plataforma Netflix. Recuerdo perfectamente el caso, aunque hayan pasado veinte años: una mujer joven, inteligente, profesional cualificada y bien parecida sufre el acoso, a veces sutil, otras descarnado, del entonces alcalde de Ponferrada con quien había mantenido una breve relación sentimental, siendo ella concejala de su grupo político, cuya ruptura él no acepta de buen grado.

El testimonio de Nevenka, es sobrecogedor, sobre todo por la reacción de la gente del pueblo (votantes y beneficiarios de un alcalde populista, repartidor de prebendas, además de acosador) que se pone mayoritariamente de parte de la autoridad competente, masculina por supuesto (escalofriante la actitud misógina del fiscal y la enfurecida proclama de una señora madura: «A mí me acosan si yo quiero», solo le faltó añadir… «putilla»). Ni siquiera la sentencia inculpatoria para el alcalde revierte la situación y Nevenka acaba abandonando no solo el pueblo sino incluso el país…

No temo haber destripado (spoiler dicen hoy) la serie, puesto que la historia es harto conocida, pero la reflexión, en un día como hoy, es más que es oportuna.

9-III-21 Martes

Pues parece que la pandemia no nos ha traído el baby boom esperado nueve meses después del encierro primaveral del pasado año, tal como sucediera hace unos lustros en California tras un colosal apagón. Y no parece difícil la reflexión: los jóvenes no procrean porque, sin trabajo ni vivienda, no pueden sufragarlo. Un 40 por ciento de paro juvenil es sencillamente inasumible y la lucha por reducirlo significativamente debe ser una prioridad absoluta salvo que se haya optado por dar una generación por perdida…

11-III-21 Jueves

Terremoto político con la ruptura PP-Cs. Éramos pocos y parió la abuela. La señora Ayuso riza el rizo con su convocatoria electoral, su empanada ideológica es mayestática: acaba de afirmar que «los madrileños van a poder elegir entre socialismo o libertad», el mismo lema de Mr. Donald. Si mateix…