Només des de sa irresponsabilitat i des de s’interès partidista se pot explicar sa fallida moció de censura presentada per PSOE i Cs a Múrcia per desbancar es president Fernando López Miras des Partit Popular. ¿Què va dir n’Inés Arrimadas com excusa per votar en contra de sa moció de censura de Santiago Abascal? «Quien esté pensando en este momento en poner en peligro la estabilidad de los gobiernos tiene un problema moral». Idò ella ha tingut sa sang freda de rompre es pacte de govern amb PP i Vox per aliar-se amb PSOE i Podemos enmig d’una pandèmia que ja ha costat sa vida a més de 100.000 espanyols, amb 4.000.000 de persones sense feina i 1.000.000 més en ERTO com a conseqüència de sa nefasta gestió econòmica i sanitària des govern socialcomunista de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias.

S’excusa que han donat des de Cs per dur a terme aquest cop contra es governs del PP ha estat sa suposada corrupció. És cert que s’octubre del 2020 un regidor de Cs a s’Ajuntament de Múrcia havia denunciat irregularitats en certes contractacions, i que en es govern de sa Regió fins i tot va haver de dimitir es conseller de Sanitat per s’escàndol de ses suposades vacunacions VIP. Però es fals que Ciutadans no tingués cap altra solució. Si tan convençuts estaven a Ciutadans de sa corrupció del PP a Múrcia, ¿per què no van presentar sa seua renúncia tots es diputats i regidors de Cs per forçar a sa convocatòria d’eleccions? Clar, perquè era més senzill repartir-se es càrrecs a un despatxet amb el PSOE que convocar eleccions i que es poble votàs democràticament. ¡No sigui cosa que sa gent voti Vox i PP! Com ja va passar, per cert, a ses darreres eleccions nacionals on sa dreta va arrasar. Per molt que ho vulguin disfressar, es trist espectacle que ha donat Ciutadans ha estat per sa poltrona: ells se quedaven amb sa presidència de sa Regió de Múrcia i a canvi el PSOE amb s’alcaldia.

N’hi ha que acusen a Isabel Díaz Ayuso d’irresponsable per haver convocat eleccions a Madrid abans que Ignacio Aguado li clavàs es guinavet per s’esquena com a Múrcia. No, sa irresponsabilitat de n’Ayuso no ha estat convocar eleccions. Sa irresponsabilitat de n’Ayuso ha estat esperar tant a convocar-les i haver governat tant de temps amb un personatge poc de fiar com n’Aguado. Basta veure es paperot que ha fet sa Mesa de s’Assemblea de Madrid presidida per Ciutadans acceptant ses mocions de censura de PSOE i Más Madrid fora de temps i quan ja estava dissolta per entendre que, d’haver tingut s’oportunitat, n’Aguado no hagués dubtat en traicionar també a sa presidenta Ayuso.

Ciutadans, que venia a «regenerar» sa vida política, s’alia amb el PSOE, partit amb es cas de corrupció més gros d’Europa (ERE) perquè es poble no pugui triar democràticament es seus representants. Un PSOE que no té res a veure amb aquella socialdemocràcia de Felipe González, sinó que governa amb s’extrema esquerra de Podemos i amb es suport des separatisme català i de Bildu.

2 És hora que ets afiliats de Ciutadans alcin sa veu, exigesquin responsabilitats i salvin es partit de sa seua extinció, si és que no és massa tard ja. Es votants necessitam sebre si Cs està amb sa defensa d’Espanya i ses llibertats, o amb «la banda de Sánchez» contra sa que amb tanta fermesa van lluitar en es seu dia. No val estar «enmig». Aquí no val ser de centre. O s’està amb sa democràcia espanyola i contra es Front Popular, o s’està amb es Front Popular i contra sa democràcia espanyola.