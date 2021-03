Fa quinze dies, passades les 9 del matí ens vam quedar sense llum al despatx. Després de trucar a Endesa, ens van dir que era un tall programat per l’empresa que s’encarrega del manteniment de la xarxa, que parléssim amb ells però que no tindríem corrent fins la 1 del migdia.

Davant la desagradable sorpresa d’un matí perdut, van justificar que sempre que es fan feines programades que impliquen tall de llum, tal i com estableix la normativa, avisen als clients a través de la publicació d’un anunci en premsa i penjant cartells d’avís als arbres o a l’entorn més immediat d’on faran la feina. Curiosament, ni els veïns de davant ni els dels costat com tampoc una amiga que treballa dos carrers més avall, sabien que aquell matí es quedarien sense llum. És de rebut que una companyia justifiqui que avisa als seus clients amb mètodes del segle passat? No ens bombardegen comercialment amb trucades, sms, correus electrònics i anuncis a l’aplicació mòbil? Com és que quan parlem d’una qüestió tan sensible com preveure que no tindràs llum durant tot el matí s’avisi encara amb senyals de fum?

Vaig voler comprovar l’anunci en premsa i efectivament, el diari MENORCA tenia publicat l’anunci de 4 mòduls amb una lletra de prospecte farmacèutic, on constava el nostre carrer com afectat. Als arbres no hi havia res i per descomptat, a la bústia de casa encara menys. Això és cuidar al client? A més, com si s’espolsessin les puces quan hi ha problemes, Endesa va adduir que, en tot cas, la responsabilitat no era seva sinó de l’empresa que fa el manteniment (totes amb el mateix domicili social, per cert). Abans d’ahir, vam rebre la carta de E-Distribución dient que lamentablement, la nostra queixa no es podia atendre.