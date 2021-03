Normas de cómo sacar la basura en el futuro

Y NO MORIR EN EL INTENTO...

«Cometer un error y no corregirlo es otro error». Confucio (551-479 a.C.)

Día 1 de febrero de 2022.- Inicias un diario. ¿Qué día hará? No lo sabes. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que dejasteis de poder ver el cielo, ese cielo que hoy no es sino la suma de gaviotas agitándose sobre el hedor de tu calle? «¡Maruja!» –grita tu vecino del tercero-. «¡Qué se te ha muerto tu madre, o sea, mi suegra! ¿En qué contenedor la meto?» –añade-.

Día 2 de febrero.- Armando Bronca, el del tercero B, se ha agenciado en el mercado negro un traje EPI para deambular por su casa. Anteayer se frio unas sardinas y hasta mañana no puede sacar sus exequias al portal, según la excelsa normativa vigente. ¡Y la casa que huele a gloria! Por no hablar de los pañales del hijo de doña Elena Nito del Bosque, que llevan pudriéndose en cercano domicilio desde hace más de veinte horas.

4 de febrero.- Hoy los vecinos habéis salido -¡Criaturitas!- a la calle para jugar a la gallinita ciega. Los residuos esparcidos, acumulados y los Eau de Merdé que emanan de cada uno de los bloques de pisos se han mudado en una espesa niebla que favorece el desarrollo de ese ancestral divertimento. «¿Perfecto? ¿Estás ahí?» –grita uno-. «Sí, pero no te acerques porque una gaviota va de diarrea» –contesta el susodicho-. «¿Y si grabáramos una segunda parte de «Los Pájaros»?» –continúa-. «Pues vale, tío” –asevera el primero-.

5 de febrero.- Doña Dolores Varios le comenta a Olorosa Mendizábal: «¿Te acuerdas, Loli, de aquel 23 de marzo del 2021 en el que mil quinientos sesenta y cuatro mahoneses advirtieron ya a la entidad competente, en la edición digital de «Es Diari» («comenta la noticia»), de que la recogida de basuras prevista iba a ser caótica?» Y doña Olorosa le contesta: «Sí, Loli, pero ya sabes que los políticos son muy suyos y que, como a los salmones, les agrada nadar contra corriente. Iluminados todos. Ya lo decía el meu Joanet: los políticos son muy útiles, sirven para crear un problema donde no lo hay»…

6 de febrero.- Armando Gavilán Víbora, el tendero que vive en un piso de 40 metros cuadrados, le ha solicitado a Juan Macho Seco, el dentista, que le alquile una habitación, ya que su piso está totalmente ocupado por contenedores de toda índole, color y condición. Don Juan Macho le ha contestado que no: «Está okupada por unas doscientas ratas, cuatro gatos y trescientas cucarachas. ¡Se montan unas bacanales con la mierda que no veas! Por cierto, a don Luis Cuesta Mogollón, el de la papelería, le han robado el contenedor marrón y, para más inri, el Ayuntamiento le ha colado una multa de tres mil euros por dejarse robar… Menos mal que don Luis tiene buen carácter y ha colgado en internet una versión actualizada de aquella popular canción de Manolo Escobar: «Mi contenedor me lo han robado/anoche cuando me asfixiaba…». Si llega a las trescientas mil reproducciones podrá pagar –calcula- un diez por ciento de la sanción impuesta».

7.- «¿Qué haces Helen?» –oyes gritar a Antonio Bragueta, el del quinto-. Su mujer, doña Helen Chufe, rauda, y entre tosecillas, le contesta: «Estoy buscando el vídeo tutorial del Ayuntamiento para aclararme con lo de los contenedores… ¿Lo has visto? Por cierto… ¿Los pañuelos higiénicos usados van al del papel o al de la materia orgánica?».

8.- En el vestíbulo de tu bloque de pisos, en su tablón de anuncios, ha aparecido uno que reza así: «Se dan clases particulares para llegar a entender cómo cataplines ha de sacarse la basura en Maó. Fdo. Isaac A. Mocos. Experto en la materia».

9.- Reina la consternación. En la espesa niebla de la calle ha desaparecido Inés Queleto. Nada raro teniendo en cuenta su nombre y apellidos. Unos señalan que murió ahogada (había cocinado unos calamares dos días antes de la recogida de material orgánico) y, otros, que devorada por una serpiente que pulula por la zona…

10.- Baldo Mero a la Plancha, el abogado de la esquina, os ha lanzado, desde su balcón, una arenga. «¿Sabéis cómo acabará esta locura…? ¡Pues como acabaron los contenedores soterrados! ¡Y es que resulta tan fácil experimentar con los dineros públicos y, por tanto, ajenos!». El aplauso ha sido atronador. Acto seguido, don Baldo Mero la ha espichado, por falta de aire puro… Y es que doña Ana Tomía, su esposa, se lo tenía advertido: «¡No salgas al balcón, Baldo, que la cagas!» Se está –al parecer- haciendo una recogida de firmas para izar una efigie a tan temerario personaje cuando amaine la cosa… En una rotonda, ¡natural!

Día 11.- Una avispada agencia de viajes ha creado una insólita oferta turística: «¡Venga a Maó con sus animales de compañía! ¡El paraíso de las mascotas! ¡Ambiente natural, ecosistema perfecto, caos y hedores varios!». ¡Y es que los hay muy lanzados!

Día 12.- Juan Macho Seco, que es hombre piadoso y valiente, se ha atrevido, y en contra de cualquier recomendación, a salir a la rue vestido de cofrade. Le ha imitado Jorge Aguas Varias, vestido de buzo…

Día 13.- Se ha distribuido por toda la vecindad un bando en el que la autoridad competente manifiesta que la ciudad ha quedado completamente libre de covid. Y es que, ¡natural!, el bichejo de marras no ha podido sobrevivir ante la amplia gama de aromas que emanan de las viviendas. La Presidenta del Govern ha manifestado en foros europeos que Maó era, pues, y gracias a las habilidades de sus mandatarios y a su visión de futuro, un pasadizo seguro. ¿Seguro para quién? ¡Inocentes!

Día 14. Los vecinos han celebrado una asamblea en la que han propuesto al Excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Maó lo siguiente:

- Que se rebauticen algunas calles. Se proponen los siguientes nombres: Alfred Hitchcock, Tom y Jerry, Resident Evil y La Fragancia de nuestro hogar.

- Que se repartan trajes EPI gratis a todos los ciudadanos.

- Que en Alaior se establezca una nueva carrera universitaria: Licenciatura en cómo aprenderse y comprender la nueva normativa maonesa/castellufa sobre la recogida de residuos y no morir en el intento…

- Que se amplíen las plazas en el ala psiquiátrica del ‘Matad Orfila’. Con urgencia. Pronto harán falta…

- Que se modifique la letra del himno de la ciudad y esta quede definitivamente redactada en los siguientes términos: «Es Mahón/ una ciudad olorosa y cargante/ tiene contenedores de ciudad grande/ hay cloacas de gran importancia/ una merdé de primera instancia/ y una hermosa suciedad./ Mahón tiene basuras bonitas/ hay rojitas, hay negritas/ hay ratones y buenos mareos/ y un cieno de mierda al pie…».

Dia 15… ¡Aire! ¡Necesito aire! ¡Air…