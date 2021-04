Gràcies a la feina ben feta de les UVAC

Una part important de la bona situació sanitària de Menorca i del fet que probablement hagem esquivat la quarta onada és conseqüència de la bona feina que fan els membres de les Unitats Volants d’Atenció a la Covid (UVAC). Les tasques de rastreig quan es detecta un positiu han permès acotar els infectats a brots localitzats i, amb la presa de mesures, evitar l’expansió dels contagis.

Aquesta tasca i l’increment de la vacunació fan que no hi hagi pressió a l’Hospital, amb només una persona a l’UCI per causa de la covid. Al marge de les polèmiques sobre els efectes de l’AstraZeneca o la Janssen, s’estan rebent més vacunes, sobretot de Pfizer, i això permet que el ritme de vacunació millori. No és suficient per aconseguir el 70 per cent el mes d’agost, però les últimes setmanes s’ha avançat. Mai ha estat un problema l’organització i els recursos locals, que actuen amb eficiència, sinó la quantitat de vacunes que arriben, que són poques.

Per altra banda, l’objectiu del 70 per cent s’ha magnificat. Aquest percentatge de vacunació de la població adulta obre la porta a la normalitat, però no s’ha d’esperar arribar a aquesta dada mitificada per poder obrir la porta a l’activitat econòmica. Sense pressió als hospitals, amb una incidència acumulada controlada, l’economia ha de baratar de marxa.

Europa ha demostrat poca capacitat de gestió en la compra de les vacunes i en el pla de vacunació. Ara no pot fer el mateix amb les accions per a garantir la seguretat sanitària de la mobilitat.

La recuperació implica potenciar l’activitat turística i per fer-ho amb garanties, a més d’allargar les restriccions com fa el Govern, s’han de posar els mitjans de controls sanitaris a les entrades i el passaport covid.

La pandèmia ha estat com una escola de formació professional. Ara és hora de posar a la pràctica tot el que hem après i passar a un altre nivell, el que ens havien promès i que ja ens hem guanyat.