La joven poetisa y el enajenado

16-IV-21 Viernes

Semana un tanto agitada, con viaje incluido y vuelta a las tantas por cortesía de Vueling, pertrechados del correspondiente QR o como se llame esa cosa que hay que cumplimentar el mismo día del viaje (búsquese en Barcelona ordenador y un amigo que entienda esa exquisitez informática)...

De nuevo en casa, Flash me muestra sus últimas zalamerías mientras me siento ante el ordenador, como todos los viernes, para encarar este encuentro semanal, cada vez más laborioso. Se lo digo al director JB, tengo crecientes dificultades para saber qué decir y cómo decirlo en este barrizal. Por una parte, le creciente complejidad del mundo que necesitaría varios asesores para cada asunto a comentar, y por otra, la enorme susceptibilidad de una sociedad instalada en la cultura de la queja, como avanzara proféticamente Robert Hughes en un ensayo de 1993 al que volveré. Y, por si fuera poco, la insoportable crispación y guerra de trincheras, la espeluznante vacuidad del discurso político…

Pero ni así logro zafarme de la rabiosa actualidad, más enfurecida que nunca. La pequeña radio que me acompaña en mis caminatas matutinas busca el dial la poderosa y autorizada voz de Àngels Barceló, que me desgrana los desbarres políticos correspondientes pese a que la ‘batalla de Madrid’ oficialmente no ha dado comienzo. La señora Ayuso pisa fuerte, ha cogido a todos con el paso cambiado y su tique de bajos impuestos y libertad de tapeo/copeo en el Madrid que es España (Juana de Arco del bocata de calamares, ha escrito alguien), resulta imbatible.

17-IV-21 Sábado

Frío glacial que me recluye en casa releyendo con creciente asombro el poema de una niña barcelonesa de apenas once años, nieta de un amigo madrileño, abuelo perplejo:

HOLOCAUST

Imagina’t una presó/ no pots sortir/estas maltractat/ i et fan patir/ Imagina’t estar controlat/ i no tenir llibertat/Imagina’t veure la mort/i que et tractin com a inferior/ Imagina’t envoltat de nazis segrestadors i dictadors/Imagina’t no tenir casa/viure a un camp/ dins la batalla/Imagina’t viure en un amagatall amb la por de perdre la teva identitat/ Imagina’t viure en perill sense familia i estima/ Aixó va succeir temps enrere/quan unes persones van pensar que no volien diversitat.

Además el e.mail contiene el inicio de un cuento, esta vez en castellano, en un alarde de diversidad idiomática comme il faut… No todo está perdido.

18-IV-21 Domingo

Por la noche aguanto solo diez minutos el discurso de un enajenado Miguel Bosé «defendiendo» el negacionismo en el asunto de la pandemia. Creo que se ha equivocado Jordi Évole dando cancha a un alegato tan disparatado como dañino en un horario de máxima audiencia (equivalente a llevarlo a la portada de un periódico). Los medios deben ser muy cautelosos con este tipo de «informaciones». Y me planteo la pregunta del millón para el periodismo serio al que pretendo jugar: ¿Cómo configurar una información libre y veraz sin caer en el alarmismo o directamente en la falacia? Ítem más: ¡Qué magnífica entrevista hoy en «Es Diari» la de Miguel Juan Urbano al superviviente de la covid Llorenç Pérez!… Enhorabuena a entrevistador y entrevistado.

19-IV-21 Lunes

Fútbol o más bien ‘pornofútbol’, hoy en todas las portadas del mundo, por la puesta en marcha de un proyecto de la crema futbolística europea (Real Madrid, Barça y Atleti entre ellos) de unasuperliga europea con grandes clubes (¿oligarcas?) fijos y algún que otro pobre invitado a la mesa. De entrada, no me gusta un plan tan elitista e insolidario con los clubes pequeños. El fútbol se inició en la calle, lo pueden jugar altos y bajos, atletas y escuchimizados y si tiene una épica atractiva es la de los equipos pequeños subiéndose a las barbas de los poderosos y el sistema de premios y penalizaciones (títulos, ascensos, descensos). Y encima lo presidiría un tal Florentino…

21-IV-21 Miércoles

Se pinchó el globo de la Superliga europea, fundamentalmente por la férrea oposición de fans y estamentos británicos, inventores del fútbol, no se olvide. Habrá que revisar muchas cosas, pero sin olvidar que el fútbol no es un asunto de vida muerte sino algo mucho más importante, según famosa sentencia de un mítico entrenador inglés. Así que ojo con manipularlo.

Debate electoral madrileño por la noche. Contra lo esperado, no trata de libertad versus comunismo sino que se confrontan datos, cifras, proyectos. Me quedo ante la tele. A la señora Ayuso se le nota incómoda. Su altiva sonrisa pronto se convierte en mueca, no queda mucho espacio para hablar de tapas y cañas, su terreno favorito. Pero ojo, ella y su consejero áulico Miguel Ángel Rodríguez saben lo que se hacen. Va a ganar, la única duda es si conseguirá su objetivo de gobernar sola o necesitará a Vox. Pero esa es otra.