Encara hi ha més de nou milions de persones que no marquen la casella 106 en la declaració de la renda, i açò que no costa res, i que tindríem -dit així, a la lleugera- uns 635 milions d’euros per a finalitats socials.

La campanya d’enguany, la Declaració de la Renda 2020, està marcada per la pandèmia, com tot el que ens ha passat durant el darrer any, com la vida diària que es borina entre xifres de contagiats i xifres de pèrdues econòmiques. Els ERTO i les desigualtats són fruit de la paràlisi, però la declaració s’ha de fer igual, i la X solidària representa un avanç molt important per a les entitats sense afany de lucre. Si tothom la marqués, disposaríem d’una xifra molt potent per a finalitats socials. El 0,7 per cent de l’IRPF mou a la majoria del Tercer Sector i beneficia a les persones més vulnerables. M’agrada conèixer amb posterioritat on han anat a parar els doblers, a una multitud de projectes i programes que es converteixen en un seguit d’oportunitats per a les persones amb diversitat funcional, en risc d’exclusió social, persones majors, per a les víctimes de la violència de gènere i d’altres grups menys afavorits.

Si encara no has fet la declaració, indica la X solidària i destinaràs un trosset dels teus impostos a beneficis socials. No fer-ho, és prendre una actitud passiva, és deixar que l’Estat decideixi el destí d’aquesta part de la teva contribució.

Amb la Declaració de la Renda, també, podem ser actius i compartir.