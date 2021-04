Càlculs familiars

En el lent procés d’eliminació del paper en l’administració, que a més genera una laberíntica gimcana de pins, claus i certificats digitals, s’ha decretat ara la desaparició del Llibre de Família físic, quadernet blau escrit a mà (el meu) que un mai no troba quan l’ha de menester. Era un malbaratament de recursos, ja que a més tenia fulles pautades per a sis fills, quan avui en dia la mitjana està en un i un trosset.

Fidel a l’INE, l’anunci televisiu del Consell per atreure turistes mostra una parella de visitants amb una única filla, d’edat suficient com perquè una veïna impertinent els comenti que ja és hora de posar-se amb el segon. Una altra opció és que la família de l’anunci tengui més fills i els hagi deixat a casa, per sorteig i meritocràcia, ateses les dificultats per viatjar amb família nombrosa.

Aquestes famílies àmplies tenen descomptes per volar, però l’import queda lluny del que costa un menú a un dels restaurants de l’anunci. A més, sovint es paga per escollir seient, i si la tropa és petita, convé no escampar-la. A terra, els taxis de set places són un assumpte eternament pendent a l’Illa (fet incomprensible a un lloc turístic) que no sembla tan complicat d’aclarir. Si vostè pot llogar un cotxe d’aquesta capacitat, enhorabona per la seva bona salut econòmica. Els hotels... O són només per a adults, opció que mereix tota la meva antipatia més agra, o solen tenir habitacions per a un màxim de quatre persones. Els pisos turístics que alguns demonitzen han estat una benedicció en aquest sentit.

Però ningú cria o deixa de criar pensant en les vacances. Influeix més l’altra part, la feina. Avui és 1 de maig, Dia del Treballador. Bon moment per recordar que cada vegada és més evident la desigualtat social. I no ja entre capital i proletariat, sinó entre qui té una feina més o manco garantida amb un sou digne que li permet anar de viatge i qui, per la seva precarietat laboral, ha de treure la calculadora a l’hora de decidir si és el moment d’omplir una pàgina més, virtual o en paper, del Llibre de Família.