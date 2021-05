Dilluns vam poder tornar a llegir el discurs que el publicista Miguel Ángel Furones, va pronunciar al Fòrum de l’Illa de Rei dedicat a la Menorca Talaiòtica l’any 2013. És un text brillant que he tingut sempre guardat com un tresor i que ell mateix em va enviar quan llavors m’encarregava de la coordinació del fòrum. Va ser aquell estiu quan ens vam conèixer perquè també em va tocar entrevistar-lo i des de llavors, vam forjar una relació d’amistat de la que ara em sento orfe on també Menorca, ha perdut un dels seus grans ambaixadors. Però tornant al seu discurs, en Furones recomanava emprar l’humor per compartir les històries de Menorca perquè és una fórmula infal·lible per explicar coses serioses i arribar a la gent. No puc estar més d’acord i penso que el somriure és un llenguatge universal amb el que es pot conquerir el cor de les persones. Segurament és més difícil fer un spot emprant l’humor perquè corres el risc de traspassar la fina línia entre el bon gust i el ridícul però el missatge, transcendeix molt més. Fa pocs dies la Fundació Foment del Turisme ha llençat una bonica campanya parlant de la nostra illa com a destí segur i no puc dir més que està molt bé, que diu el que ha de dir, que les imatges són espectaculars i que trasllada el desig d’escapar-se fins aquí. Tot i això, començo a veure un cert estil repetitiu de campanya que ja no em crida tant l’atenció, sincerament. Un destí madur com Suïssa, per exemple, acaba d’estrenar una campanya de promoció turística amb Roger Federer i Robert De Niro, on se’n riuen del destí amb enginy, transformant la debilitat de país avorrit en fortalesa per tot el que ofereix de trepidant. Ho podríem intentar.