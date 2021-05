A ver si lo dejamos claro de una vez por todas queridos lectores, a mí no me importa que haya reyes, a mí lo que me importa es que haya reinos. Porque si a un rey le quitas su reino se queda en uno más, puede que en su cabeza luzca una ridícula corona, pero no dejará de ser uno más con una ridícula corona en su cabeza. Repito, a mí no me importa que haya reyes, lo que me importa es que haya súbditos, lo que me importa es que haya sirvientes, lo que me importa es que haya privilegios de cuna por obra y gracias de su dios. Porque un rey sin súbditos, sin sirvientes y sin privilegios de cuna solo es uno más, puede que no muy espabilado por eso de la consanguinidad, pero sencillamente uno más. Y termino el primer párrafo insistiendo, a mí no me importa que haya reyes, lo que me importa es que me quieran convertir en súbdito cuando quiero ser ciudadano, les pido a los amantes de la genuflexión que paguen con su prebendas a su reyes y a mí que me dejen en paz. ¿No hablan ahora tanto de «libertad»?, pues eso, yo quiero ser libre para no reverenciar a nadie, ¿o es que acaso no hablan de «la libertad», sino de «su libertad»?

A mí no me importa que haya instagramers, a mí lo que me importa es que se erijan en referentes necesarios. Porque ¿quién es un instagramer sin su móvil?, sencillamente uno más. Uno más que no necesita likes digitales ni corazones de algoritmo para vivir. Uno más sin escaparate continuo, sin followers sobre los que descansar la autoestima, sin que tu vida se convierta en un puñetero anuncio las veinticuatro horas del día. Reitero, a mí no me importa que haya instagramers colgando su vida a través de unos filtros que lo embellecen todo de forma tan artificial que dan grima, a mí lo que me importa es que el instagramer intente convertirse en el gurú del siglo XXI. No hablan tanto de «sé tú mismo», de «sé natural», pues eso, que siendo yo mismo, naturalmente les digo que los gurús de todo tipo siempre me han caído muy mal.

A mí no me importa que haya medusas, lo que me importa es que me rocen con uno de esos tentáculos que les sobresalen por debajo de la campana. Claro que en este caso, si a las medusas les quitáramos los tentáculos se quedarían en unas meras cúpulas flotando en medio del mar. Y sé que estos animales gelatinosos son indispensables para el ecosistema marino. Así que lo que me importa es que nos hayamos cargado la población de tortugas marinas que a su vez controlaban la población de medusas. Puedo concluir diciendo, que no me importa que haya medusas, lo que me importa es que en breve habrá más mascarillas en las aguas de nuestra Menorca, que medusas disfrutando de sus columnas de agua.

A mí no me importa que un medio de comunicación tenga una línea editorial, lo que me importa es que esa línea editorial obligue a publicar fake news haciendo saltar por los aires la ética periodística. A mí no me importa que un partido político en las antípodas de mi ideología gane unas elecciones, lo que me importa es que use esa victoria para acabar con la Democracia. A mí no me importa que la gente escuche trap, lo que me importa es que lo llamen música. A mí no me importa que le echen alcachofa a la paella, lo que me importa es que me obliguen a comérmela. A mí no me importa el número de personas que lee mis artículos, lo que realmente me importa es ser honesto en cada uno de ellos. A mí no me importa que tiren mal la cerveza, desgaseada y sin su corona de espuma,…bueno, no les voy a mentir, eso sí que me importa. Feliz jueves.

conderechoareplicamenorca@gmail.com